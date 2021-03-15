В Украине "выбросили" почти 200 доз вакцины против COVID-19

В Украине выбросили 199 доз CoviShield / GettyImages

В Украине с момента старта кампании по вакцинации населения против COVID-19, было утилизировано примерно 200 доз препарата CoviShield.

Как заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, эти дозы не смогли использовать по назначению.

"Все остальные дозы могут быть утилизированы… Я не скажу, что это утилизировано, потому что может быть разбито, повреждено или еще что. В среднем мы говорим о 199 дозах", — утверждает Ляшко, пишет Украинская правда.

Как утверждает Ляшко, медики делают все, чтобы вакцина использовалась качественно и эффективно. Но в любых флаконах, которые рассчитаны на несколько доз, есть так называемый "коэффициент разлива".

Всего с начала прививочной кампании в Украине первую дозу получили 53 155 человек.

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Стоит отметить, что для минимизации потерь вакцины от COVID, в Украине разрешили вакцинировать людей не из приоритетного списка первого этапа.

Так, остаточные дозы могут использовать для вакцинации общественных деятелей и лидеров мнений.

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