В Украине "выбросили" почти 200 доз вакцины против COVID-19

Украинские медики утилизировали сотни доз вакцины против COVID-19 CoviShield.
В Украине с момента старта кампании по вакцинации населения против COVID-19, было утилизировано примерно 200 доз препарата CoviShield.
Как заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, эти дозы не смогли использовать по назначению.
"Все остальные дозы могут быть утилизированы… Я не скажу, что это утилизировано, потому что может быть разбито, повреждено или еще что. В среднем мы говорим о 199 дозах", — утверждает Ляшко, пишет Украинская правда.
Как утверждает Ляшко, медики делают все, чтобы вакцина использовалась качественно и эффективно. Но в любых флаконах, которые рассчитаны на несколько доз, есть так называемый "коэффициент разлива".
Всего с начала прививочной кампании в Украине первую дозу получили 53 155 человек.
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Стоит отметить, что для минимизации потерь вакцины от COVID, в Украине разрешили вакцинировать людей не из приоритетного списка первого этапа.
Так, остаточные дозы могут использовать для вакцинации общественных деятелей и лидеров мнений.
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Вакцина от коронавируса для Украины - о чем ранее сообщал Главред:
- Вакцинация в Украине началась 24 февраля. В первую очередь прививки от коронавируса стали делать медицинским работникам. В конце февраля начали вакцинировать бойцов ООС на Донбассе.
- Первой официальной вакциной от COVID-19 в Украине стал индийский препарат CoviShield, который называют аналогом вакцины Astra Zeneca. Вакцину в количестве 500 тысяч доз привезли в Киев 23 февраля.
- Глава Минздрава Максим Степанов 9 марта заявлял о проблемах в выполнении плана вакцинации в Украине. Государство планировало делать по 10 тысяч прививок в день, однако возникли проблемы с выполнением показателей.
- Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина получит вакцину Pfizer/BioNTech в рамках глобального механизма COVAX в феврале. По его словам, наша страна получит 117 тысяч доз вакцины.
- Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что поставки вакцины от коронавируса Pfizer в Украину перенесены с конца февраля – на начало марта.
Индийская вакцина CoviShield
В конце февраля стало известно, что вместо ранее обещанных Минздравом вакцин Pfizer и Moderna, а позже китайской Sinovac, Украина закупит индийский препарат под названием CoviShield. Для заключения контракта глава Минздрава Максим Степанов лично побывал в Индии.
Вакцина CoviShield - что это
CoviShield - это вакцина от коронавируса, изготавливающаяся по лицензии британско-шведской компании AstraZenecа, и производится на мощностях Serum Institute of India ("Институт сывороток Индии") – самом крупном производстве вакцин в мире.
Препарат изготавливают из ослабленной версии аденовируса (вируса простуды) шимпанзе, который модифицировали под коронавирус. С помощью вакцины имунная система вырабатывает антитела и готовит их для атаки настоящего коронавируса, когда тот попадет в организм.
CoviShield рекомендована ВОЗ к экстренному использованию. Препарат вводится внутримышечно (две дозы с интервалом в 28 дней).
Фактически британскую вакцину AstraZenecа и ее индийского "брата" объединяет только технология и общий принцип действия. Иными словами, эта вакцина не идентична шведско-британской.
Вакцинация в Украине
23 февраля препарат был зарегистрирован в Украине, в тот же день в страну прибыла и первая партия лекарства.
Почти сразу в Украине она получила прозвище "вакцина для бедных" - Украина стала одним из первых покупателей препарата, который до того Индия бесплатно, в рамках гуманитарной помощи отправляла в Бутан, Бангладеш, Афганистан, Мьянму, Непал и другие страны, которые не могли позволить себе закупку.
Чтобы подстегнуть старт вакцинации, министр Степанов первым из публичных лиц привился на камеры, а следом получил свою дозу и президент Владимир Зеленский, пояснив, что таким образом хотел подать личный пример украинцам. Тем не менее, 9 марта глава украинского Минздрава был вынужден признать, что вакцинация от COVID-19 идет не по плану: оказалось, что с начала кампании по вакцинации, которая стартовала 24 февраля, в Украине привили всего 19 тысяч человек.
Побочные эффекты CoviShield
Наиболее распространенными побочными действиями вакцины AstraZeneca (а, следовательно, и CoviShield) считаются:
- боль, покраснение, зуд, отек, кровоподтеки в месте инъекции,
- усталость,
- озноб или лихорадка,
- головная боль,
- тошнота,
- боль в суставах или мышцах,
- затруднение дыхания.
К "побочке" относят рвоту и диарею, а также изредка - снижение аппетита, головокружение, потливость, боли в животе и сыпь.
Кроме того, к эффективности вакцины возникли вопросы. В частности, в момент поступления в Украину, она не имела завершенной третьей фазы клинических испытаний, а её регистрация в самой Индии прошла по процедуре "Emergency Use" (экстренной регистрации). Это исследование необходимо для получения дополнительных клинических данных об эффективности, безопасности и того, с каким промежутком эффективнее проводить вакцину. В заявлении группы по защите прав пациентов All India Drug Action Network обращалось внимание на то, что одобрение вакцины могло быть поспешным.