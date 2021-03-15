УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

В Украине "выбросили" почти 200 доз вакцины против COVID-19

15 марта 2021, 18:34
Прослушать новость
Остановить

Украинские медики утилизировали сотни доз вакцины против COVID-19 CoviShield.

Вакцина CoviShield
В Украине выбросили 199 доз CoviShield / GettyImages

В Украине с момента старта кампании по вакцинации населения против COVID-19, было утилизировано примерно 200 доз препарата CoviShield.

Как заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, эти дозы не смогли использовать по назначению.

"Все остальные дозы могут быть утилизированы… Я не скажу, что это утилизировано, потому что может быть разбито, повреждено или еще что. В среднем мы говорим о 199 дозах", — утверждает Ляшко, пишет Украинская правда.

Как утверждает Ляшко, медики делают все, чтобы вакцина использовалась качественно и эффективно. Но в любых флаконах, которые рассчитаны на несколько доз, есть так называемый "коэффициент разлива".

Всего с начала прививочной кампании в Украине первую дозу получили 53 155 человек.

Читайте такжеPfizer вместо CoviShield: Ляшко ответил на неожиданный вопрос о вакцинах

Стоит отметить, что для минимизации потерь вакцины от COVID, в Украине разрешили вакцинировать людей не из приоритетного списка первого этапа.

Так, остаточные дозы могут использовать для вакцинации общественных деятелей и лидеров мнений.

Читайте такжеГлавный санврач Ляшко заболел коронавирусом после прививки CoviShield

Вакцина от коронавируса для Украины - о чем ранее сообщал Главред:

Индийская вакцина CoviShield

В конце февраля стало известно, что вместо ранее обещанных Минздравом вакцин Pfizer и Moderna, а позже китайской Sinovac, Украина закупит индийский препарат под названием CoviShield. Для заключения контракта глава Минздрава Максим Степанов лично побывал в Индии.

Вакцина CoviShield - что это

CoviShield - это вакцина от коронавируса, изготавливающаяся по лицензии британско-шведской компании AstraZenecа, и производится на мощностях Serum Institute of India ("Институт сывороток Индии") – самом крупном производстве вакцин в мире.

Препарат изготавливают из ослабленной версии аденовируса (вируса простуды) шимпанзе, который модифицировали под коронавирус. С помощью вакцины имунная система вырабатывает антитела и готовит их для атаки настоящего коронавируса, когда тот попадет в организм.

CoviShield рекомендована ВОЗ к экстренному использованию. Препарат вводится внутримышечно (две дозы с интервалом в 28 дней).

Фактически британскую вакцину AstraZenecа и ее индийского "брата" объединяет только технология и общий принцип действия. Иными словами, эта вакцина не идентична шведско-британской.

Вакцинация в Украине

23 февраля препарат был зарегистрирован в Украине, в тот же день в страну прибыла и первая партия лекарства.

Почти сразу в Украине она получила прозвище "вакцина для бедных" - Украина стала одним из первых покупателей препарата, который до того Индия бесплатно, в рамках гуманитарной помощи отправляла в Бутан, Бангладеш, Афганистан, Мьянму, Непал и другие страны, которые не могли позволить себе закупку.

Чтобы подстегнуть старт вакцинации, министр Степанов первым из публичных лиц привился на камеры, а следом получил свою дозу и президент Владимир Зеленский, пояснив, что таким образом хотел подать личный пример украинцам. Тем не менее, 9 марта глава украинского Минздрава был вынужден признать, что вакцинация от COVID-19 идет не по плану: оказалось, что с начала кампании по вакцинации, которая стартовала 24 февраля, в Украине привили всего 19 тысяч человек.

Побочные эффекты CoviShield

Наиболее распространенными побочными действиями вакцины AstraZeneca (а, следовательно, и CoviShield) считаются:

  • боль, покраснение, зуд, отек, кровоподтеки в месте инъекции,
  • усталость,
  • озноб или лихорадка,
  • головная боль,
  • тошнота,
  • боль в суставах или мышцах,
  • затруднение дыхания.

К "побочке" относят рвоту и диарею, а также изредка - снижение аппетита, головокружение, потливость, боли в животе и сыпь.

Кроме того, к эффективности вакцины возникли вопросы. В частности, в момент поступления в Украину, она не имела завершенной третьей фазы клинических испытаний, а её регистрация в самой Индии прошла по процедуре "Emergency Use" (экстренной регистрации). Это исследование необходимо для получения дополнительных клинических данных об эффективности, безопасности и того, с каким промежутком эффективнее проводить вакцину. В заявлении группы по защите прав пациентов All India Drug Action Network обращалось внимание на то, что одобрение вакцины могло быть поспешным.

Виктор Ляшко вакцина от коронавируса вакцинация от коронавируса индийская вакцина CoviShield
Сейчас вы просматриваете новость «В Украине "выбросили" почти 200 доз вакцины против COVID-19». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
В Верховной Раде объявили о подготовке к локдауну в УкраинеВ Верховной Раде объявили о подготовке к локдауну в Украине Популярный жаропонижающий препарат может защитить от COVID-19 – ученыеПопулярный жаропонижающий препарат может защитить от COVID-19 – ученые Болгария и Таиланд приостановили вакцинацию препаратом AstraZenecaБолгария и Таиланд приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca В Украине нашли новый штамм коронавируса, готовят заявление ВОЗ – СМИВ Украине нашли новый штамм коронавируса, готовят заявление ВОЗ – СМИ Больницы забиты COVID-пациентами в девяти регионах УкраиныБольницы забиты COVID-пациентами в девяти регионах Украины

Последние новости

19:38
Гороскоп на 16 марта для всех: цепочка опасностей, рисковые покупки и новые увлечения
19:31
В детском саду Киева вспыхнул громкий "туалетный" скандал Видео
19:29
СМИ опубликовали новые пленки "Медведчука-Суркова" по Донбассу Видео
19:24
На невышедшую игру Star Citizen геймеры потратили 350 млн долларов Видео
19:18
Власти отреагировали на роман 8-летней девочки и 13-летнего блогера Видео
Реклама
18:50
В Минздраве озвучили сроки вакцинации от коронавируса учителей Видео
18:47
Названы крупнейшие компании-налогоплательщики в Украине в 2020 году
18:34
В Украине "выбросили" почти 200 доз вакцины против COVID-19 Видео
18:25
Анонсирован постапокалиптический экшен в духе S.T.A.L.K.E.R. Видео
17:58
В Украине покажут телешоу, где Мендель пообщается с Крымом и Донбассом
17:37
Германия, Франция и Италия приостановили использование вакцины AstraZeneca Видео
17:16
Финал саги Думслеера: вышел тизер второго дополнения для DOOM Eternal Видео
17:01
В прокуратуре раскрыли детали убийства девочки на Херсонщине Видео
16:49
Авторы Fall Guys представили 4-й сезон: дата выхода и забавный трейлер Видео
16:45
В МИД РФ разразились обвинениями в адрес Украины из-за планов по Крыму Видео
16:34
Главный санврач Ляшко заболел коронавирусом после прививки CoviShield Видео
16:21
Авторы Dying Light 2 признали, что допустили огромную ошибку Видео
16:20
Премьеру Словакии грозит отставка из-за поставок российской вакцины Видео
15:49
Как правильно варить горох: секреты приготовления и рецепт Видео
15:43
В Крыму грозятся получить от Украины до 270$ млрд за "водную блокаду" Видео
Реклама
15:36
AirPods 3 засветились на качественных фото – релиз уже скоро
15:27
Тернополь не будет менять решение о присвоении стадиону имени Шухевича Видео
15:03
Распознать тромб: пять признаков на руке Видео
14:51
Степанов сделал заявление о тромбах и вакцине от COVID-19 AstraZeneca Видео
14:51
В Украине нашли новый штамм коронавируса, готовят заявление ВОЗ – СМИ Видео
14:46
Боль под правой лопаткой: когда это повод бежать к онкологу Видео
14:43
Blizzard начала создавать новую игру: чем компания планирует удивлять Видео
14:32
Готовит новый удар: СМИ выяснили, зачем понадобилось интервью Меган Маркл Видео
14:09
Как пережить развод: пять советов психотерапевта Видео
14:02
В Украине задействовали рекордное число аппаратов ИВЛ - Шмыгаль Видео
14:00
У Путина ответили Лукашенко на заявление, что у Беларуси нет друзей Видео
13:54
Компания Harman привезла в Украину серию акустических систем JBL HDI
13:35
Украинцев предупредили о "шоковом подорожании электроэнергии" до конца года Видео
13:34
"Харьковские соглашения" вспомнили для удара по Порошенко - политолог Видео
13:23
Рисовая вода поможет отрастить шевелюру: как правильно ее приготовить Видео
13:10
Новая игра в культовой серии Крэш Бандикут получила дату релиза для ПК Видео
13:04
Яблочный уксус для похудения: ученые раскрыли неприятную правду Видео
13:02
Разумков рассказал, что грозит депутатам за Харьковские соглашения Видео
13:02
В Верховной Раде объявили о подготовке к локдауну в Украине Видео
12:58
Как часто можно красить волосы и почему Видео
Реклама
12:50
Названы области-претенденты на переход в красную зону карантина Видео
12:48
Киев снова засыпет снегом: синоптик дал детальный прогноз на неделю Видео
12:28
В украинских магазинах выросли цены на консоли PlayStation 4
12:19
У Путина заявили, что "потеряли" Навального
12:10
СМИ узнали дикие подробности о подозреваемом в убийстве Маши Борисовой Видео
12:07
Как накачать попу с помощью бега: врач назвал эффективную методику Видео
12:02
Был другом отца: в полиции показали фото подозреваемого в убийстве Маши Борисовой Видео
11:40
В моду вернулись восхитительные джинсовые юбки в стиле 90-х Фото Видео
11:30
Назван новичок в оранжевой зоне карантина в Украине Видео
11:09
ЕС присматривается к российской вакцине от коронавируса - Reuters Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять