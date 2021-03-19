В Украине выросло количество оранжевых зон

Карантин в Украине: Оранжевых зон стало больше / УНИАН

Количество оранжевых зон карантина в Украине выросло: Кировоградская область из желтой стала оранжевой, а Киев перешел в раздел красных.

Как свидетельствуют данные Минздрава, в красной зоне карантина на сегодня находятся пять регионов: Закарпатская, Житомирская, Ивано-Франковская, Черновицкая области и "новичок" Киев.

На территории красной зоны карантина постепенно вводятся локдауны. Тут запрещены транспортные перевозки, обслуживание в залах в кафе и ресторанов, закрываются ТРЦ, непродовольственные магазины и рынки.

В желтой зоне карантина остались Днепропетровская, Волынская, Ровенская, Запорожская, Полтавская, Луганская, Харьковская и Черниговская области.

Больше всего в Украине оранжевых областей карантина:

Донецкая,

Винницкая,

Кировоградская,

Киевская,

Николаевская,

Львовская,

Одесская,

Тернопольская,

Сумская,

Хмельницкая,

Херсонская,

Черкасская.

Напомним, что оранжевая зона является зоной риска.

Норма госпитализаций (60 случаев на 100 тысяч населения) превышена в таких регионах:

Винницкая область - 130,3;

Ивано-Франковская область - 124,8;

Житомирская область - 114,4;

Николаевская область - 101,2;

Киев - 98,7;

Черновицкая область - 95,8;

Закарпатская область - 94,9;

Хмельницкая область - 93,1;

Киевская - 69,3;

Одесская - 66,3.

Ранее глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов назвал условие, из-за которого по всей стране может быть введен жесткий карантин. По его словам, условием является 50-70% регионов, которые максимально ужесточили ограничения.

Карантин в Украине и местные локдауны: