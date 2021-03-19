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В Украине выросло количество оранжевых зон

19 марта 2021, 11:49
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Больше всего на сегодня в Украине оранжевых областей карантина.

Карантин в Украине Оранжевых зон стало больше
Карантин в Украине: Оранжевых зон стало больше / УНИАН

Количество оранжевых зон карантина в Украине выросло: Кировоградская область из желтой стала оранжевой, а Киев перешел в раздел красных.

Как свидетельствуют данные Минздрава, в красной зоне карантина на сегодня находятся пять регионов: Закарпатская, Житомирская, Ивано-Франковская, Черновицкая области и "новичок" Киев.

На территории красной зоны карантина постепенно вводятся локдауны. Тут запрещены транспортные перевозки, обслуживание в залах в кафе и ресторанов, закрываются ТРЦ, непродовольственные магазины и рынки.

В желтой зоне карантина остались Днепропетровская, Волынская, Ровенская, Запорожская, Полтавская, Луганская, Харьковская и Черниговская области.

Больше всего в Украине оранжевых областей карантина:

  • Донецкая,
  • Винницкая,
  • Кировоградская,
  • Киевская,
  • Николаевская,
  • Львовская,
  • Одесская,
  • Тернопольская,
  • Сумская,
  • Хмельницкая,
  • Херсонская,
  • Черкасская.

Напомним, что оранжевая зона является зоной риска.

Норма госпитализаций (60 случаев на 100 тысяч населения) превышена в таких регионах:

  • Винницкая область - 130,3;
  • Ивано-Франковская область - 124,8;
  • Житомирская область - 114,4;
  • Николаевская область - 101,2;
  • Киев - 98,7;
  • Черновицкая область - 95,8;
  • Закарпатская область - 94,9;
  • Хмельницкая область - 93,1;
  • Киевская - 69,3;
  • Одесская - 66,3.

Ранее глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов назвал условие, из-за которого по всей стране может быть введен жесткий карантин. По его словам, условием является 50-70% регионов, которые максимально ужесточили ограничения.

Карантин в Украине и местные локдауны:

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