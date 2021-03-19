В Украине выросло количество оранжевых зон

Больше всего на сегодня в Украине оранжевых областей карантина.
Количество оранжевых зон карантина в Украине выросло: Кировоградская область из желтой стала оранжевой, а Киев перешел в раздел красных.
Как свидетельствуют данные Минздрава, в красной зоне карантина на сегодня находятся пять регионов: Закарпатская, Житомирская, Ивано-Франковская, Черновицкая области и "новичок" Киев.
На территории красной зоны карантина постепенно вводятся локдауны. Тут запрещены транспортные перевозки, обслуживание в залах в кафе и ресторанов, закрываются ТРЦ, непродовольственные магазины и рынки.
В желтой зоне карантина остались Днепропетровская, Волынская, Ровенская, Запорожская, Полтавская, Луганская, Харьковская и Черниговская области.
Больше всего в Украине оранжевых областей карантина:
- Донецкая,
- Винницкая,
- Кировоградская,
- Киевская,
- Николаевская,
- Львовская,
- Одесская,
- Тернопольская,
- Сумская,
- Хмельницкая,
- Херсонская,
- Черкасская.
Напомним, что оранжевая зона является зоной риска.
Норма госпитализаций (60 случаев на 100 тысяч населения) превышена в таких регионах:
- Винницкая область - 130,3;
- Ивано-Франковская область - 124,8;
- Житомирская область - 114,4;
- Николаевская область - 101,2;
- Киев - 98,7;
- Черновицкая область - 95,8;
- Закарпатская область - 94,9;
- Хмельницкая область - 93,1;
- Киевская - 69,3;
- Одесская - 66,3.
Ранее глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов назвал условие, из-за которого по всей стране может быть введен жесткий карантин. По его словам, условием является 50-70% регионов, которые максимально ужесточили ограничения.
Карантин в Украине и местные локдауны:
- Стало известно, что президент Владимир Зеленский срочно собирает Совет нацбезопасности и обороны на вечернее заседание 19 марта, чтобы обсудить ситуацию с коронавирусом и стоит ли усиливать карантин в Украине.
- Ранее вице-спикер ВР Елена Кондратюк говорила о том, что Верховная Рада, Кабмин или СНБО должны провести экстренное заседание по вопросам эпидемиологической ситуации в стране. По ее мнению, власти должны разработать план по введению нового локдауна в Украине.
- Известный инфекционист Минздрава Ольга Голубовская уверена, что в Украине нужно немедленно вводить локдаун, а также увеличивать запасы кислорода в больницах и создавать новые койки для больных COVID-19.
- В связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью COVID-19 было принято решение о введении усиленного карантина в Киеве сроком на 3 недели. Новые профилактические меры вводятся с 00:00 20 марта и продлятся до 9 апреля.
- После столицы локдаун введут и в Киевской области. "Закроют" области, в которых ситуация с коронавирусом ухудшилась, заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. В то же время в Украине есть области, которые закрывать на локдаун необязательно, добавил он.
- Во Львовской области объявили локдаун с 19 марта и назвали запреты. Усиление карантина неотвратимо, заявили во Львовской ОГА.