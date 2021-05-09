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В Украине выявили еще более 5 тысяч случаев заражения коронавирусом

9 мая 2021, 08:22

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 46 393 человека. За сутки умерли еще 193 пациента.

Коронавирус
В Украине выявили еще более 5 тысяч случаев заражения коронавирусом / Reuters

Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 5372 человек, заявил глава Минздрава Максим Степанов. При этом в больницы госпитализированы 2599 человек.

По состоянию на утро воскресенья, 9 мая, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 2 119 510, рассказал министр здравоохранения на своей странице в фейсбуке.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 46 393 человека. За сутки умерли еще 193 пациента.

За сутки выздоровели - 9181 человек, всего за время пандемии 1 759 751.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (798), Донецкой (401), Харьковской (361), Одесской (342) и Львовской (329) областях.

Степанов уточнил, что 4843 человека привито против COVID-19 за сутки 8 мая 2021 в Украине.

862 641 человека привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 862 639 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 446 человек.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

  • г. Киев - 255 случаев / 360 прививок;
  • Винницкая область - 73 случая / 60 прививок;
  • Волынская область - 82 случая / 102 прививки;
  • Днепропетровская область - 798 случаев / 510 прививок;
  • Донецкая область - 401 случай / 0 прививок;
  • Житомирская область - 191 случай / 51 прививки;
  • Закарпатская - 37 случаев / 30 прививок;
  • Запорожская область - 111 случаев / 53 прививки;
  • Ивано-Франковская область - 83 случая / 120 прививок;
  • Киевская область - 210 случаев / 225 прививок;
  • Кировоградская область - 150 случаев / 289 прививок;
  • Луганская область - 54 случая / 86 прививок;
  • Львовская область - 329 случаев / 814 прививок;
  • Николаевская область - 253 случая / 303 прививки;
  • Одесская область - 342 случая / 298 прививок;
  • Полтавская область - 147 случаев / 164 прививки;
  • Ровенская область - 142 случая / 50 прививок;
  • Сумская область - 225 случаев / 40 прививок;
  • Тернопольская область - 227 случаев / 160 прививок;
  • Харьковская область - 361 случай / 55 прививок;
  • Херсонская область - 154 случая / 540 прививок;
  • Хмельницкая область - 227 случаев / 10 прививок;
  • Черкасская область - 152 случая / 226 прививок;
  • Черновицкая область - 69 случаев / 117 прививок;
  • Черниговская область - 299 случаев / 180 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина прошла пик третьей волны коронавируса. По его словам, в будущем стране грозит новый штамм COVID-19 - так называемая двойная мутация.
  • Начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что в Украину идет новый опасный штамм коронавируса, который активно "бурлит" в Индии и Турции.
  • В Украине реальное число жертв коронавируса составляет 138 507 человек, что в три раза больше официальной цифры. Такие данные опубликовал Институт показателей и оценки здоровья при Вашингтонском университете.
  • Красная зона карантина в Украине "исчезла" – 8 мая из нее вышла последняя Сумская область.

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