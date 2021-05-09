В Украине выявили еще более 5 тысяч случаев заражения коронавирусом

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 46 393 человека. За сутки умерли еще 193 пациента.
Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 5372 человек, заявил глава Минздрава Максим Степанов. При этом в больницы госпитализированы 2599 человек.
По состоянию на утро воскресенья, 9 мая, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 2 119 510, рассказал министр здравоохранения на своей странице в фейсбуке.
Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 46 393 человека. За сутки умерли еще 193 пациента.
За сутки выздоровели - 9181 человек, всего за время пандемии 1 759 751.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (798), Донецкой (401), Харьковской (361), Одесской (342) и Львовской (329) областях.
Степанов уточнил, что 4843 человека привито против COVID-19 за сутки 8 мая 2021 в Украине.
862 641 человека привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 862 639 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 446 человек.
Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:
- г. Киев - 255 случаев / 360 прививок;
- Винницкая область - 73 случая / 60 прививок;
- Волынская область - 82 случая / 102 прививки;
- Днепропетровская область - 798 случаев / 510 прививок;
- Донецкая область - 401 случай / 0 прививок;
- Житомирская область - 191 случай / 51 прививки;
- Закарпатская - 37 случаев / 30 прививок;
- Запорожская область - 111 случаев / 53 прививки;
- Ивано-Франковская область - 83 случая / 120 прививок;
- Киевская область - 210 случаев / 225 прививок;
- Кировоградская область - 150 случаев / 289 прививок;
- Луганская область - 54 случая / 86 прививок;
- Львовская область - 329 случаев / 814 прививок;
- Николаевская область - 253 случая / 303 прививки;
- Одесская область - 342 случая / 298 прививок;
- Полтавская область - 147 случаев / 164 прививки;
- Ровенская область - 142 случая / 50 прививок;
- Сумская область - 225 случаев / 40 прививок;
- Тернопольская область - 227 случаев / 160 прививок;
- Харьковская область - 361 случай / 55 прививок;
- Херсонская область - 154 случая / 540 прививок;
- Хмельницкая область - 227 случаев / 10 прививок;
- Черкасская область - 152 случая / 226 прививок;
- Черновицкая область - 69 случаев / 117 прививок;
- Черниговская область - 299 случаев / 180 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина прошла пик третьей волны коронавируса. По его словам, в будущем стране грозит новый штамм COVID-19 - так называемая двойная мутация.
- Начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что в Украину идет новый опасный штамм коронавируса, который активно "бурлит" в Индии и Турции.
- В Украине реальное число жертв коронавируса составляет 138 507 человек, что в три раза больше официальной цифры. Такие данные опубликовал Институт показателей и оценки здоровья при Вашингтонском университете.
- Красная зона карантина в Украине "исчезла" – 8 мая из нее вышла последняя Сумская область.