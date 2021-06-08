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В Украине выявили в три раза больше больных COVID-19, чем сутками ранее

8 июня 2021, 08:19
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Киев снова вырвался в лидеры по числу поставленных за сутки диагнозов.

Женщины, коронавирус
Опубликована свежая статистика по коронавирусу в Украине / УНИАН

По состоянию на утро вторника, 8 июня, коронавирус в Украине за сутки выявили у 1602 жителей страны. В том числе заболели 95 детей и 94 медицинских сотрудника.

За минувшие 24 часа госпитализированы 483 человека; летальных случаев - 118, выздоровел 6 751 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (700), Запорожской (92), Киевской (79), Донецкой (73) и Харьковской (66) областях.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика на утро 8 июня 2021 / t.me/mozofficial

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 2 216 654 человека;
  • выздоровели - 2 101 722 человека;
  • летальных исходов - 51 333;
  • проведено ПЦР-тестов - 10 380 233.

Как сообщал Главред, по состоянию на утро понедельника, 7 июня, коронавирус в Украине за сутки выявили у 535 жителей страны. За 24 часа был госпитализирован 601 человек; летальных случаев - 33, выздоровели 1 743 человека.

Тем временем Кабмин вновь изменил правила адаптивного карантина в Украине. В частности, теперь рестораном разрешили работать круглосуточно.

Британские ученые из Бирмингемского университета предупредили о новых последствиях коронавируса для организма. В частности, заражение COVID-19 может привести к развитию синдрома Гийена-Барре и другим аутоиммунным заболеваниям.

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