В Украине выявили в три раза больше больных COVID-19, чем сутками ранее

Киев снова вырвался в лидеры по числу поставленных за сутки диагнозов.
По состоянию на утро вторника, 8 июня, коронавирус в Украине за сутки выявили у 1602 жителей страны. В том числе заболели 95 детей и 94 медицинских сотрудника.
За минувшие 24 часа госпитализированы 483 человека; летальных случаев - 118, выздоровел 6 751 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (700), Запорожской (92), Киевской (79), Донецкой (73) и Харьковской (66) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 2 216 654 человека;
- выздоровели - 2 101 722 человека;
- летальных исходов - 51 333;
- проведено ПЦР-тестов - 10 380 233.
Как сообщал Главред, по состоянию на утро понедельника, 7 июня, коронавирус в Украине за сутки выявили у 535 жителей страны. За 24 часа был госпитализирован 601 человек; летальных случаев - 33, выздоровели 1 743 человека.
Тем временем Кабмин вновь изменил правила адаптивного карантина в Украине. В частности, теперь рестораном разрешили работать круглосуточно.
Британские ученые из Бирмингемского университета предупредили о новых последствиях коронавируса для организма. В частности, заражение COVID-19 может привести к развитию синдрома Гийена-Барре и другим аутоиммунным заболеваниям.