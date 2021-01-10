В Украине за сутки диагностировали 5 тысяч новых случаев коронавируса

Коронавирус в Украине за минувшие сутки нашли у 5 тысяч человек / Фото Reuters

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 5011 человек. Госпитализировали за сутки 2100 человек.

По состоянию на утро воскресенья, 10 января, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 1 115 026, рассказал министр здравоохранения на своей странице в фейсбуке.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 19 767 человек. За сутки умерли еще 99 пациентов.

Выздоровели с начала эпидемии 791 598 пациентов. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 5292 украинца.

Осуществлено тестирований за сутки - 23 245 (в том числе методом ПЦР - 17718, методом ИФА - 5527). За все время пандемии в Украине проведено ПЦР-тестов – 5 769 908.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (446), Киевской (405), г. Киев (404), Харьковской (344) и Николаевской (327) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев - 404 случая;

Винницкая область - 69 случаев;

Волынская область - 124 случая;

Днепропетровская область - 240 случаев;

Донецкая область - 186 случаев;

Житомирская область - 111 случаев;

Закарпатская область - 49 случаев;

Запорожская область - 207 случаев;

Ивано-Франковская область - 74 случая;

Киевская область - 405 случаев;

Кировоградская область - 85 случаев;

Луганская область - 142 случая;

Львовская область - 326 случаев;

Николаевская область - 327 случаев;

Одесская область - 446 случаев;

Полтавская область - 175 случаев;

Ровенская область - 159 случаев;

Сумская область - 149 случаев;

Тернопольская область - 150 случаев;

Харьковская область - 344 случая;

Херсонская область - 141 случай;

Хмельницкая область - 185 случаев;

Черкасская область - 302 случая;

Черновицкая область - 151 случай;

Черниговская область - 60 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине - карта на 10 января / СНБО

Коронавирус в мире – статистика на 10 января

По состоянию на утро воскресенья, 10 января, в мире зарегистрированы 89 630 087 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщает Центр Джона Хопкинса, жертвами COVID-19 стали 1 926 544 человека.

Лидерами по числу случаев заражения являются США (22 миллиона случаев заражения), Индия (10 миллионов), Бразилия (8 миллионов), Россия (3 миллиона), Великобритания (3 миллиона), Франция (2 миллиона), Турция (2 миллиона), Италия (2 миллиона), Испания (2 миллиона).

Коронавирус в мире - карта на 10 января / Центр Джона Хопкинса

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее: