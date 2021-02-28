В Украине за сутки госпитализировали более 3 тысяч больных COVID-19

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 25 982 человека. За сутки умерли еще 89 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 5833 человек. При этом в больницы госпитализировали 3218 человек.
По состоянию на утро воскресенья, 28 февраля, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 1 347 849, рассказал министр здравоохранения на своей странице в фейсбуке.
Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 25 982 человека. За сутки умерли еще 89 пациентов.
Выздоровели с начала эпидемии 1 170 023 пациента. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 1702 украинца.
Степанов уточнил, что в Украине за сутки было осуществлено тестирований - 47 811 (в том числе методом ПЦР - 24 491, методом ИФА - 5126, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 18 194).
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (734), Винницкой (558), Житомирской (528), Закарпатской (423) и Черновицкой (411) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев - 208 случаев;
- Винницкая область - 558 случаев;
- Волынская область - 94 случая;
- Днепропетровская область - 344 случая;
- Донецкая область - 164 случая;
- Житомирская область - 528 случаев;
- Закарпатская область - 423 случая;
- Запорожская область - 98 случаев;
- Ивано-Франковская область - 734 случая;
- Киевская область - 351 случай;
- Кировоградская область - 30 случаев;
- Луганская область - 17 случаев;
- Львовская область - 399 случаев;
- Николаевская область - 149 случаев;
- Одесская область - 144 случая;
- Полтавская область - 58 случаев;
- Ровенская область - 120 случаев;
- Сумская область - 125 случаев;
- Тернопольская область - 218 случаев;
- Харьковская область - 276 случаев;
- Херсонская область - 36 случаев;
- Хмельницкая область - 237 случаев;
- Черкасская область - 51 случай;
- Черновицкая область - 411 случаев;
- Черниговская область - 60 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Отметим, за минувшие сутки в мире диагностировали более 387 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных снова обнаружили в США Бразилии и Франции.
Согласно данным Worldometers, Украина среди стран мира занимает 10 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 6 позицию.
Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 23 февраля в Украину прибыла первая вакцина от коронавируса Covishield. Этот препарат произведен в Индии по лицензии AstraZeneca.
- 24 февраля в Украине сделали первую прививку от коронавируса. Вакцину получил врач-реаниматолог из Черкасс. Ему укололи индийский препарат CoviShield.
- 24 февраля Украина опять перешла на адаптивный карантин с разделением областей по уровню коронавирусной опасности. В зависимости от эпидемической ситуации на территории Украины в целом или на территории отдельных регионов будет устанавливаться "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.