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В Украине за сутки госпитализировали более 3 тысяч больных COVID-19

28 февраля 2021, 08:43

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 25 982 человека. За сутки умерли еще 89 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Коронавирус
В Украине за сутки выявили почти 6 тысяч случаев заражения коронавирусом / Reuters

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 5833 человек. При этом в больницы госпитализировали 3218 человек.

По состоянию на утро воскресенья, 28 февраля, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 1 347 849, рассказал министр здравоохранения на своей странице в фейсбуке.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 25 982 человека. За сутки умерли еще 89 пациентов.

Выздоровели с начала эпидемии 1 170 023 пациента. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 1702 украинца.

Степанов уточнил, что в Украине за сутки было осуществлено тестирований - 47 811 (в том числе методом ПЦР - 24 491, методом ИФА - 5126, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 18 194).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (734), Винницкой (558), Житомирской (528), Закарпатской (423) и Черновицкой (411) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев - 208 случаев;
  • Винницкая область - 558 случаев;
  • Волынская область - 94 случая;
  • Днепропетровская область - 344 случая;
  • Донецкая область - 164 случая;
  • Житомирская область - 528 случаев;
  • Закарпатская область - 423 случая;
  • Запорожская область - 98 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 734 случая;
  • Киевская область - 351 случай;
  • Кировоградская область - 30 случаев;
  • Луганская область - 17 случаев;
  • Львовская область - 399 случаев;
  • Николаевская область - 149 случаев;
  • Одесская область - 144 случая;
  • Полтавская область - 58 случаев;
  • Ровенская область - 120 случаев;
  • Сумская область - 125 случаев;
  • Тернопольская область - 218 случаев;
  • Харьковская область - 276 случаев;
  • Херсонская область - 36 случаев;
  • Хмельницкая область - 237 случаев;
  • Черкасская область - 51 случай;
  • Черновицкая область - 411 случаев;
  • Черниговская область - 60 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Отметим, за минувшие сутки в мире диагностировали более 387 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных снова обнаружили в США Бразилии и Франции.

Согласно данным Worldometers, Украина среди стран мира занимает 10 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 6 позицию.

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • 23 февраля в Украину прибыла первая вакцина от коронавируса Covishield. Этот препарат произведен в Индии по лицензии AstraZeneca.
  • 24 февраля в Украине сделали первую прививку от коронавируса. Вакцину получил врач-реаниматолог из Черкасс. Ему укололи индийский препарат CoviShield.
  • 24 февраля Украина опять перешла на адаптивный карантин с разделением областей по уровню коронавирусной опасности. В зависимости от эпидемической ситуации на территории Украины в целом или на территории отдельных регионов будет устанавливаться "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

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