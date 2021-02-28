В Украине за сутки госпитализировали более 3 тысяч больных COVID-19

В Украине за сутки выявили почти 6 тысяч случаев заражения коронавирусом / Reuters

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 5833 человек. При этом в больницы госпитализировали 3218 человек.

По состоянию на утро воскресенья, 28 февраля, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 1 347 849, рассказал министр здравоохранения на своей странице в фейсбуке.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 25 982 человека. За сутки умерли еще 89 пациентов.

Выздоровели с начала эпидемии 1 170 023 пациента. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 1702 украинца.

Степанов уточнил, что в Украине за сутки было осуществлено тестирований - 47 811 (в том числе методом ПЦР - 24 491, методом ИФА - 5126, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 18 194).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (734), Винницкой (558), Житомирской (528), Закарпатской (423) и Черновицкой (411) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев - 208 случаев;

Винницкая область - 558 случаев;

Волынская область - 94 случая;

Днепропетровская область - 344 случая;

Донецкая область - 164 случая;

Житомирская область - 528 случаев;

Закарпатская область - 423 случая;

Запорожская область - 98 случаев;

Ивано-Франковская область - 734 случая;

Киевская область - 351 случай;

Кировоградская область - 30 случаев;

Луганская область - 17 случаев;

Львовская область - 399 случаев;

Николаевская область - 149 случаев;

Одесская область - 144 случая;

Полтавская область - 58 случаев;

Ровенская область - 120 случаев;

Сумская область - 125 случаев;

Тернопольская область - 218 случаев;

Харьковская область - 276 случаев;

Херсонская область - 36 случаев;

Хмельницкая область - 237 случаев;

Черкасская область - 51 случай;

Черновицкая область - 411 случаев;

Черниговская область - 60 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Отметим, за минувшие сутки в мире диагностировали более 387 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных снова обнаружили в США Бразилии и Франции.

Согласно данным Worldometers, Украина среди стран мира занимает 10 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 6 позицию.

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