В Украине за сутки выявили почти 6 тысяч случаев заражения коронавирусом - Степанов

Степанов заявил, что в Украине за сутки госпитализировали более 2 тысяч человек / УНИАН

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 5990 человек.

По состоянию на утро воскресенья, 17 января, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 1 160 682, рассказал министр здравоохранения на своей странице в фейсбуке.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 20 802 человек. За сутки умерли еще 116 пациентов.

Выздоровели с начала эпидемии 865 960 пациентов. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 8 777 украинцев.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (793), Киевской (362), Запорожской (332), Одесской (330) и Николаевской (328) областях", - сказал Степанов.

По его словам, за сутки в Украине осуществлено тестирований - 27 975 (в том числе методом ПЦР - 19548, методом ИФА - 8427).

Также министр отметил, что за сутки госпитализирован 2131 человек.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев - 793 случая;

Винницкая область - 176 случаев;

Волынская область - 178 случаев;

Днепропетровская область - 309 случаев;

Донецкая область - 234 случая;

Житомирская область - 155 случаев;

Закарпатская область - 141 случай;

Запорожская область - 332 случая;

Ивано-Франковская область - 153 случая;

Киевская область - 362 случая;

Кировоградская область - 35 случаев;

Луганская область - 101 случай;

Львовская область - 315 случаев;

Николаевская область - 328 случаев;

Одесская область - 330 случаев;

Полтавская область - 299 случаев;

Ровенская область - 145 случаев;

Сумская область - 224 случая;

Тернопольская область - 107 случаев;

Харьковская область - 315 случаев;

Херсонская область - 90 случаев;

Хмельницкая область - 168 случаев;

Черкасская область - 307 случаев;

Черновицкая область - 195 случаев;

Черниговская область - 198 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в мире – статистика на 17 января

По состоянию на утро воскресенья, 17 января, в мире зарегистрированы 94 490 863 случая заражения коронавирусом.

Как сообщает Центр Джона Хопкинса, жертвами COVID-19 стали 2 022 059 человек.

Лидерами по числу случаев заражения являются США (23 миллиона случаев заражения), Индия (10 миллионов), Бразилия (8 миллионов), Россия (3 миллиона), Великобритания (3 миллиона), Франция (2 миллиона), Турция (2 миллиона), Италия (2 миллиона), Испания (2 миллиона).

Коронавирус в мире - карта на 17 января / Центр Джона Хопкинса

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