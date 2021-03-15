В Украине задействовали рекордное число аппаратов ИВЛ - Шмыгаль

Премьер обратил внимание на то, что еще никогда за время пандемии в Украине не использовали столько аппаратов искусственной вентиляции легких, как сейчас.
За последнюю неделю в Украине увеличилось количество коек интенсивной терапии, занятых больными COVID-19. Аппаратов ИВЛ на сегодня задействовали самое большое количество от начала пандемии в Украине, заявил глава Кабинета Министров Денис Шмыгаль в ходе совещания по вопросам предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 у президента Владимира Зеленского.
"Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что за последнюю неделю увеличилось количество коек интенсивной терапии, занятых больными COVID-19. Если на позапрошлой неделе была заполнена треть мест, то сейчас - почти половина: 2212 из 4694. Задействованных аппаратов ИВЛ сегодня 1072 - наибольшее количество с начала пандемии в Украине", - сообщили в пресс-службе Офиса президента.
По словам Шмыгаля, это подтверждает негативную динамику и сложный ход заболеваемости.
"В Ивано-Франковской области произошла стабилизация ситуации с введением красного уровня эпидемической опасности, но пока область остается в числе лидеров по количеству активных больных - 17 994. Больше всего их в Киеве - 44 600", - отметил премьер.
Также Шмыгаль уточнил, что среди лидеров Винницкая (15133) и Черновицкая (14220) области. Всего в Украине по состоянию на сейчас 213 тысяч активных больных.
Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 23 февраля в Украину прибыла первая вакцина от коронавируса Covishield. Этот препарат произведен в Индии по лицензии AstraZeneca. На следующий день началась вакцинация населения.
- 24 февраля Украина опять перешла на адаптивный карантин с разделением областей по уровню коронавирусной опасности. Красная зона вводится в районах, городах и областях, в которых фиксируется повышенный уровень заболеваемости COVID-19.
- 12 марта глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина вошла в довольно тяжелый период с точки зрения нового штамма коронавируса.