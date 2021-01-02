В Украине пытаются зарегистрировать российский Спутник V

У Биолека достаточно производственных мощностей и квалифицированного персонала для производства российской вакцины от COVID-19.
Харьковская компания Биолек 30 декабря 2020 года подала на регистрацию в Украине российскую вакцину Спутник V. Это позволит производить российский препарат на территории Украины и впоследствии вакцинировать ею украинских граждан.
Как отмечает 112.ua, у Биолека достаточно производственных мощностей и квалифицированного персонала для производства российской вакцины от COVID-19.
Реакция Министерства здравоохранения Украины и Государственного экспертного центра Минздрава на заявление о государственной регистрации Спутника V, чтобы потом вакцинировать ею украинских граждан, пока неизвестна.
Российская вакцина от коронавируса в Украине: новости
- О том, что Россия вознамерилась производить вакцину от коронавируса в Харькове, стало известно в начале декабря 2020. На тот момент в Украине эту информацию опровергали.
- Чуть позже в Харькове назвали условие для производства российской вакцины от коронавируса. В Биолеке уточнили, что ведут производственную деятельность исключительно в соответствии с действующим законодательством Украины и производство любого лекарственного средства возможно лишь при условии его государственной̆ регистрации.
- Напомним, глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что российской вакцины не существует.
- Глава МОЗ Максим Степанов заявил, что Украина не будет покупать российский препарат, который в РФ называют вакциной от COVID-19, поскольку он не прошел необходимой стадии клинических испытаний.
- О регистрации вакцины 11 августа заявил президент РФ Владимир Путин. Он также рассказал, что одна из его дочерей прошла процедуру вакцинации данным препаратом.
- Эффективность российской вакцины Спутник V от коронавируса в ходе первого промежуточного анализа данных третьей фазы исследований составила 92%.
Автор: Диана Беловодская