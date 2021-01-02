В Украине пытаются зарегистрировать российский Спутник V

Коронавирус в Украине могут лечить российской вакциной: ее подали на регистрацию / Reuters

Харьковская компания Биолек 30 декабря 2020 года подала на регистрацию в Украине российскую вакцину Спутник V. Это позволит производить российский препарат на территории Украины и впоследствии вакцинировать ею украинских граждан.

Как отмечает 112.ua, у Биолека достаточно производственных мощностей и квалифицированного персонала для производства российской вакцины от COVID-19.

Реакция Министерства здравоохранения Украины и Государственного экспертного центра Минздрава на заявление о государственной регистрации Спутника V, чтобы потом вакцинировать ею украинских граждан, пока неизвестна.

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