В Украине запретили пассажирские перевозки в регионах красной зоны

Новые правила вступят в силу через неделю, 3 марта, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства в среду, 24 февраля.
Кабинет министров согласовал с доработкой в однодневный срок дополнительные карантинные ограничения для регионов "красной" зоны относительно пассажирских перевозок.
Решение было принято в среду, 24 февраля, в ходе заседания правительства. Премьер-министр Денис Шмыгаль пояснил, что новые правила вступят в силу через неделю, 3 марта. В регионах "красной" зоны запретят:
- регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным, железнодорожным, городским электротранспортом и метрополитеном (кроме транзитных перевозок);
- перевозки легковыми авто, если количество пассажиров, включая водителя, составляет более пяти лиц (не считая детей до 14 лет).
Министр инфраструктуры Владислав Криклий пояснил, что количество пассажиров планируют ограничивать из-за маршрутных такси.
По словам Криклия, ограничения не будут касаться:
- транзитных перевозок;
- перевозок легковыми автомобилями, где пассажиров, включая водителя, не больше 5 человек (без учета лиц возрастом до 14 лет);
- служебных авто или арендованных транспортных средств предприятий, учреждений с условием обеспечения пассажиров и водителя средствами защиты, а также в количестве мест для сидения и исключительно по маршрутам, о которых Нацполиция была предупреждена не позднее, чем за два дня до выезда.
Карантин в Украине - о чем сообщалось ранее:
- В среду, 24 февраля, Украина опять перешла на адаптивный карантин с разделением областей по уровню коронавирусной опасности. В зависимости от эпидемической ситуации на территории Украины в целом или на территории отдельных регионов будет устанавливаться "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.
- Министерство здравоохранения уже отправило в красную зону карантина Ивано-Франковскую и Черновицкую области. В оранжевую карантинную зону вошли семь областей, а все остальные регионы, в том числе и Киев, попали в желтую.
- Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что рост количества новых инфицированных коронавиусом на Прикарпатье, Закарпатье и Буковине связан с наплывом туристов.
Автор: Адриана Бубновская