В Украине запретили пассажирские перевозки в регионах красной зоны

В Украине запретили пассажирские перевозки в красной зоне карантина / УНИАН

Кабинет министров согласовал с доработкой в однодневный срок дополнительные карантинные ограничения для регионов "красной" зоны относительно пассажирских перевозок.

Решение было принято в среду, 24 февраля, в ходе заседания правительства. Премьер-министр Денис Шмыгаль пояснил, что новые правила вступят в силу через неделю, 3 марта. В регионах "красной" зоны запретят:

регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным, железнодорожным, городским электротранспортом и метрополитеном (кроме транзитных перевозок);

перевозки легковыми авто, если количество пассажиров, включая водителя, составляет более пяти лиц (не считая детей до 14 лет).

Министр инфраструктуры Владислав Криклий пояснил, что количество пассажиров планируют ограничивать из-за маршрутных такси.

По словам Криклия, ограничения не будут касаться:

транзитных перевозок;

перевозок легковыми автомобилями, где пассажиров, включая водителя, не больше 5 человек (без учета лиц возрастом до 14 лет);

служебных авто или арендованных транспортных средств предприятий, учреждений с условием обеспечения пассажиров и водителя средствами защиты, а также в количестве мест для сидения и исключительно по маршрутам, о которых Нацполиция была предупреждена не позднее, чем за два дня до выезда.

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