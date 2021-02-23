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В Украине зарегистрировали "вакцину для бедных", поставка которой ожидается сегодня

23 февраля 2021, 09:47
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Украина стала одним из первых покупателей препарата, который до этого Индия бесплатно отправила в Бутан, Бангладеш, Мьянму, Непал, на Мальдивы и Сейшелы.

Вакцина
В Украине зарегистрировали "вакцину для бедных", поставка которой ожидается сегодня / Reuters

В Украине зарегистрировали вакцину от коронавируса Covishield. Это препарат, произведенный в Индии по лицензии AstraZeneca. Наша страна стала одним из первых покупателей препарата, который до этого в качестве подарка Индия отправила в Бутан, Бангладеш, Мьянму, Непал, на Мальдивы и Сейшелы.

"Вчера, 22 февраля 2021, Министерство здравоохранения в Украине зарегистрировало вакцину против Covid-19 Oxford/AstraZeneca для экстренного медицинского применения. Вакцина разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Вакцину Oxford/ AstraZeneca для экстренного применения уже одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, Европейский Союз и Индия", - сообщили в пресс-службе Минздрава.

Также в ведомстве объяснили, что вакцина, Oxford/AstraZeneca, произведенная на мощностях Serum Institute (Индия), имеет локальное (торговое) название Covishield.

"Соответственно, вакцина Covishield, которая сегодня прибывает в Украину, официально зарегистрирована. Oxford/AstraZeneca (Covishield) подали заявку на регистрацию в Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения 15 февраля. В Украине действует закон, который упрощает процедуру регистрации вакцин от Covid-19 и сокращает ее до пяти рабочих дней", - сообщили в Минздраве.

В ведомстве заявили, что Украина получила информацию от COVAX о поставках от 2,2 до 3,7 млн доз вакцин Oxford/AstraZeneca в I-II квартале 2021 года. Кроме того, вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей. Украина также заключила дополнительные прямые контракты на поставку вакцины от Covid-19, которые разработаны с участием компаний AstraZeneca (Великобритания-Швеция) и NovaVax (США) и производятся на мощностях Serum Institute (Индия).

Поставку вакцины анонсировали на вторник, 23 февраля.

Справка

Oxford/AstraZeneca - это совместная разработка Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZenecа, которая имеет мощности для производства в Индии. Эта вакцина против COVID-19 выпускается под названием CoviShield, она переквалифицирована ВОЗ и рекомендована к экстренному использованию. Препарат вводится внутримышечно (две дозы с интервалом в 28 дней). Стоимость вакцины – 3-4 доллара.

Вакцина от коронавируса AstraZeneca – о чем сообщалось ранее:

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