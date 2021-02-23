В Украине зарегистрировали "вакцину для бедных", поставка которой ожидается сегодня

Украина стала одним из первых покупателей препарата, который до этого Индия бесплатно отправила в Бутан, Бангладеш, Мьянму, Непал, на Мальдивы и Сейшелы.
В Украине зарегистрировали вакцину от коронавируса Covishield. Это препарат, произведенный в Индии по лицензии AstraZeneca. Наша страна стала одним из первых покупателей препарата, который до этого в качестве подарка Индия отправила в Бутан, Бангладеш, Мьянму, Непал, на Мальдивы и Сейшелы.
"Вчера, 22 февраля 2021, Министерство здравоохранения в Украине зарегистрировало вакцину против Covid-19 Oxford/AstraZeneca для экстренного медицинского применения. Вакцина разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Вакцину Oxford/ AstraZeneca для экстренного применения уже одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, Европейский Союз и Индия", - сообщили в пресс-службе Минздрава.
Также в ведомстве объяснили, что вакцина, Oxford/AstraZeneca, произведенная на мощностях Serum Institute (Индия), имеет локальное (торговое) название Covishield.
"Соответственно, вакцина Covishield, которая сегодня прибывает в Украину, официально зарегистрирована. Oxford/AstraZeneca (Covishield) подали заявку на регистрацию в Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения 15 февраля. В Украине действует закон, который упрощает процедуру регистрации вакцин от Covid-19 и сокращает ее до пяти рабочих дней", - сообщили в Минздраве.
В ведомстве заявили, что Украина получила информацию от COVAX о поставках от 2,2 до 3,7 млн доз вакцин Oxford/AstraZeneca в I-II квартале 2021 года. Кроме того, вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей. Украина также заключила дополнительные прямые контракты на поставку вакцины от Covid-19, которые разработаны с участием компаний AstraZeneca (Великобритания-Швеция) и NovaVax (США) и производятся на мощностях Serum Institute (Индия).
Поставку вакцины анонсировали на вторник, 23 февраля.
Справка
Oxford/AstraZeneca - это совместная разработка Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZenecа, которая имеет мощности для производства в Индии. Эта вакцина против COVID-19 выпускается под названием CoviShield, она переквалифицирована ВОЗ и рекомендована к экстренному использованию. Препарат вводится внутримышечно (две дозы с интервалом в 28 дней). Стоимость вакцины – 3-4 доллара.
Вакцина от коронавируса AstraZeneca – о чем сообщалось ранее:
- Министр здравоохранения Максим Степанов провел переговоры с главным офисом AstraZeneca по вопросам сроков получения Киевом вакцины от COVID-19.
- Украина получила подтверждение, что ей предоставят 12 млн доз вакцины от COVID-19. Максим Степанов говорил, что в феврале начнут поступать препараты, созданные компаниями AstraZeneca и Novavax.
- В компании AstraZeneca сделали громкое заявление о том, что смогли повысить эффективность разработанной вакцины от коронавируса совместно с Оксфордским университетом вакцины от коронавируса с 70% до 90%.
- Вакцина от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca, которая поступит и в Украину, малоэффективна против штамма из ЮАР.