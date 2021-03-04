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В Украине засекретили информацию о цене и производителях COVID-вакцин

4 марта 2021, 10:49

Разглашение данных карается штрафом. В случае нарушения может дойти даже до разрыва контракта с производителем.

Вакцина CoviShield
Вакцина CoviShield / GettyImages

Украинский Минздрав засекретил информацию о цене закупки и производителях вакцин от коронавируса. Это предусматривается в соглашении с британской компанией Crown Agents.

В документе говорится о неразглашении информации об условиях закупки COVID-вакцин. Об этом заявила на брифинге 4 марта заместитель министра здравоохранения Украины Светлана Шаталова.

Разглашение данных карается штрафом. В случае нарушения может дойти даже до разрыва контракта с производителем.

Шаталова процитировала приказ Минздрава от 19 февраля, которым было распределено количество вакцин по регионам.

"Цитирую: "обеспечить неразглашение любой информации относительно производителей или поставщиков, а также цены на вакцины против COVID-19". Такое требование обусловлено положением соглашения между Минздравом и Crown Agents", - сообщила она.

К слову, пока неизвестно, в какую сумму обошлась госбюджету закупка 500 тыс. доз вакцин, которыми уже прививают украинских медиков.

Как сообщал Главред, в январе стало известно, что Украина будет по-другому закупать вакцину от коронавируса COVID-19.

Кабмин решил, что препараты будет приобретать не госпредприятие Медичні закупівлі України, а международная организация Crown Agents. По словам главы Минздрава Максима Степанова, руководство госпредприятия не организовало эффективную работу.

Справка. Crown Agents - британская международная компания. Сотрудничает с правительствами по всему миру, оказывает услуги в сфере здравоохранения, экономического развития, гуманитарной помощи.

С начала пандемии Crown Agents активно участвует в программах по противодействию COVID-19 во многих странах, в т.ч. в Великобритании.

В Украине работает более 10 лет, помогая в реализации проектов в области закупок, управлении финансами, развитии экономики. Минздрав сотрудничает с Crown Agents с 2015 года.

Читайте такжеВ Одессе медики объяснили отказ прививаться вакциной CoviShield

Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред:

  • По состоянию на утро четверга, 4 марта, в Украине резко подскочило число выявленных больных коронавирусом за сутки.
  • За минувшие 24 часа выявлены 10 057 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Житомирской, Винницкой, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях.
  • В Украине официально подтвердили два случая заражения британским штаммом коронавируса. Его выявили у двух больных из Ивано-Франковска. Оба пациента находятся под наблюдением медиков.
  • 24 февраля началась вакцинация от COVID-19 в Украине.
  • По официальным данным, по состоянию на утро 4 марта всего вакцинированы от коронавируса 9568 украинцев. За сутки наибольшее количество привитых зафиксировали в Днепропетровской области (350 прививок), за весь период прививочной кампании больше всего вакцинированных в Донецкой области (840 прививок).

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