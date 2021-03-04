В Украине засекретили информацию о цене и производителях COVID-вакцин

Разглашение данных карается штрафом. В случае нарушения может дойти даже до разрыва контракта с производителем.
Украинский Минздрав засекретил информацию о цене закупки и производителях вакцин от коронавируса. Это предусматривается в соглашении с британской компанией Crown Agents.
В документе говорится о неразглашении информации об условиях закупки COVID-вакцин. Об этом заявила на брифинге 4 марта заместитель министра здравоохранения Украины Светлана Шаталова.
Разглашение данных карается штрафом. В случае нарушения может дойти даже до разрыва контракта с производителем.
Шаталова процитировала приказ Минздрава от 19 февраля, которым было распределено количество вакцин по регионам.
"Цитирую: "обеспечить неразглашение любой информации относительно производителей или поставщиков, а также цены на вакцины против COVID-19". Такое требование обусловлено положением соглашения между Минздравом и Crown Agents", - сообщила она.
К слову, пока неизвестно, в какую сумму обошлась госбюджету закупка 500 тыс. доз вакцин, которыми уже прививают украинских медиков.
Как сообщал Главред, в январе стало известно, что Украина будет по-другому закупать вакцину от коронавируса COVID-19.
Кабмин решил, что препараты будет приобретать не госпредприятие Медичні закупівлі України, а международная организация Crown Agents. По словам главы Минздрава Максима Степанова, руководство госпредприятия не организовало эффективную работу.
Справка. Crown Agents - британская международная компания. Сотрудничает с правительствами по всему миру, оказывает услуги в сфере здравоохранения, экономического развития, гуманитарной помощи.
С начала пандемии Crown Agents активно участвует в программах по противодействию COVID-19 во многих странах, в т.ч. в Великобритании.
В Украине работает более 10 лет, помогая в реализации проектов в области закупок, управлении финансами, развитии экономики. Минздрав сотрудничает с Crown Agents с 2015 года.
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Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред:
- По состоянию на утро четверга, 4 марта, в Украине резко подскочило число выявленных больных коронавирусом за сутки.
- За минувшие 24 часа выявлены 10 057 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Житомирской, Винницкой, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях.
- В Украине официально подтвердили два случая заражения британским штаммом коронавируса. Его выявили у двух больных из Ивано-Франковска. Оба пациента находятся под наблюдением медиков.
- 24 февраля началась вакцинация от COVID-19 в Украине.
- По официальным данным, по состоянию на утро 4 марта всего вакцинированы от коронавируса 9568 украинцев. За сутки наибольшее количество привитых зафиксировали в Днепропетровской области (350 прививок), за весь период прививочной кампании больше всего вакцинированных в Донецкой области (840 прививок).