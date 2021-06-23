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Украину атаковал опасный индийский штамм коронавируса Дельта

23 июня 2021, 17:19
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Два случая были зафиксированы у матери 66 лет и ребенка 16 лет.

коронавирус
Коронавирус в Украине / Фото Reuters

Коронавирус типа Дельта, который впервые был обнаружен в Индии, зафиксирован в Украине у двоих людей, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Как заявил Данилов в интервью ТСН, два случая зафиксированы у матери 66 лет и ребенка 16 лет, которые недавно вернулись из России.

Сейчас они госпитализированы, их состояние стабильное.

"У нас есть четыре лаборатории, которые могут проявлять новый штамм, две частных и две государственных. У нас нет именно тестов, которые обнаруживают "индийский" штамм, поэтому мы обратились к ВОЗ", - отметил Данилов.

Чтобы не допустить распространения индийского штамма, сегодня собрался Аппарат СНБО. На заседание пришел министр здравоохранения, заместитель министра внутренних дел, представители профильного комитета ВР, вирусологи, ведущие медики и ученые. Они решают, в частности, вводить обязательное ПЦР-тестирования для людей, которые приезжают из Российской Федерации, Беларуси, Великобритании и Индии.

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"Не исключаю, что может быть полностью остановить сообщение с некоторыми странами. Потому что это очень опасно", — отметили на заседании.

Читайте такжеУченые зафиксировали еще более смертоносный штамм коронавируса Дельта плюс

По оценкам медиков, штамм Дельта в 1,6 раза заразнее, чем штамм Альфа, который впервые обнаружили в Великобритании.

Дельта вдвое повышает риски госпитализации и в полтора раза чаще приводит к реанимации больных. Защититься от него можно только благодаря вакцинации.

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Индийский штамм коронавируса Дельта - о чем ранее сообщал Главред:

  • Ученые заявили, что зафиксирована новая мутация штамма коронавируса: индийский штамм Дельта мутировал в еще более заразный и опасный "Дельта+". Он обнаружен уже у двадцати пациентов в индийском штате Махараштра.
  • В Южной Америке найден новый штамм коронавирусной инфекции. Его уже прозвали Лямбда. Во Всемирной организации здравоохранения начались исследования неизвестной мутации, которая, как предполагают ученые, может угрожать иммунитету человека.
СНБО коронавирус Алексей Данилов штаммы коронавируса
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