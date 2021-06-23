Украину атаковал опасный индийский штамм коронавируса Дельта

Коронавирус в Украине / Фото Reuters

Коронавирус типа Дельта, который впервые был обнаружен в Индии, зафиксирован в Украине у двоих людей, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Как заявил Данилов в интервью ТСН, два случая зафиксированы у матери 66 лет и ребенка 16 лет, которые недавно вернулись из России.

Сейчас они госпитализированы, их состояние стабильное.

"У нас есть четыре лаборатории, которые могут проявлять новый штамм, две частных и две государственных. У нас нет именно тестов, которые обнаруживают "индийский" штамм, поэтому мы обратились к ВОЗ", - отметил Данилов.

Чтобы не допустить распространения индийского штамма, сегодня собрался Аппарат СНБО. На заседание пришел министр здравоохранения, заместитель министра внутренних дел, представители профильного комитета ВР, вирусологи, ведущие медики и ученые. Они решают, в частности, вводить обязательное ПЦР-тестирования для людей, которые приезжают из Российской Федерации, Беларуси, Великобритании и Индии.

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"Не исключаю, что может быть полностью остановить сообщение с некоторыми странами. Потому что это очень опасно", — отметили на заседании.

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По оценкам медиков, штамм Дельта в 1,6 раза заразнее, чем штамм Альфа, который впервые обнаружили в Великобритании.

Дельта вдвое повышает риски госпитализации и в полтора раза чаще приводит к реанимации больных. Защититься от него можно только благодаря вакцинации.

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Индийский штамм коронавируса Дельта - о чем ранее сообщал Главред: