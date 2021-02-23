УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

В Украину наконец доставили первую вакцину от коронавируса

23 февраля 2021, 11:18

Украина является единственной страной Европы, в которой до сих пор не начался процесс вакцинации.

вакцина CoviShield
В Украину наконец доставили первую вакцину от коронавируса / Facebook.com/IndiaInUkraine

Во вторник, 23 февраля, в Украину прибыла первая вакцина от коронавируса Covishield. Этот препарат произведен в Индии по лицензии AstraZeneca. Наша страна стала одним из первых покупателей вакцины, которую до этого в качестве подарка Индия отправила в Бутан, Бангладеш, Мьянму, Непал, на Мальдивы и Сейшелы.

Самолет с первой партией вакцины от коронавируса Oxford / AstraZeneca (Covishield) приземлился в аэропорту Борисполь. Партия включает 500 000 доз препарата.

Отметим, глава Минздрава Максим Степанов лично побывал в Индии, чтобы проконтролировать отправку этой партии препарата.

Как сообщает BBC, к эффективности вакцины CoviShield есть серьезные вопросы. В частности, в заявлении группы по защите прав пациентов All India Drug Action Network обращалось внимание на то, что одобрение вакцины могло быть поспешным.

Также уточняется, что решение было принято до завершения промежуточных исследований эффективности вакцины CoviShield. Это исследование необходимо для получения дополнительных клинических данных об эффективности, безопасности и того, с каким промежутком эффективнее проводить вакцину.

Вакцина для бедных

Украина является единственной страной Европы, в которой до сих пор не начался процесс вакцинации. Но на этом наша "уникальность" не заканчивается, ведь по факту Украина – единственная страна, которая привезла СoviShield за деньги.

Дело в том, что Индия, как утверждает американское издание The New York Times, ввиду высокого темпа производства вакцин поставляет её в бедные страны в качестве гуманитарной помощи. Так, бесплатно она досталась Непалу, Бангладешу, Мьянме, Мальдивам, Шри-Ланке, Сейшельским островам и Афганистану.

Побочные эффекты CoviShield

Наиболее распространенными побочными действиями вакцины AstraZeneca (а, следовательно, и CoviShield) считаются:

  • боль, покраснение, зуд, отек, кровоподтеки в месте инъекции,
  • усталость,
  • озноб или лихорадка,
  • головная боль,
  • тошнота,
  • боль в суставах или мышцах,
  • затруднение дыхания.

Кроме того, к "побочке" относят рвоту и диарею, а также изредка - снижение аппетита, головокружение, потливость, боли в животе и сыпь.

Справка

Oxford/AstraZeneca - это совместная разработка Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZenecа, которая имеет мощности для производства в Индии. Эта вакцина против COVID-19 выпускается под названием CoviShield, она переквалифицирована ВОЗ и рекомендована к экстренному использованию. Препарат вводится внутримышечно (две дозы с интервалом в 28 дней). Стоимость вакцины – 3-4 доллара.

Вакцина от коронавируса AstraZeneca – о чем сообщалось ранее:

Минздрав новости Украины коронавирус новости вакцина от коронавируса
Сейчас вы просматриваете новость «В Украину наконец доставили первую вакцину от коронавируса». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
В ФРГ объявили "бойкот" вакцине AstraZeneca, которую везут в УкраинуВ ФРГ объявили "бойкот" вакцине AstraZeneca, которую везут в Украину Вакцина для бедных: что известно о прививке CoviShield от COVID-19 для УкраиныВакцина для бедных: что известно о прививке CoviShield от COVID-19 для Украины Украина купила "мутную" индийскую вакцину, которую бедным странам просто дарятУкраина купила "мутную" индийскую вакцину, которую бедным странам просто дарят Коронавирус-мутант ударил по Прикарпатью, дети оказались в зоне рискаКоронавирус-мутант ударил по Прикарпатью, дети оказались в зоне риска Инфекционист объяснил, почему коронавирус «кошмарит» запад УкраиныИнфекционист объяснил, почему коронавирус "кошмарит" запад Украины
Следующий материал

Последние новости

12:49
Гороскоп на 24 февраля для всех: защита свыше, притяжение удачи и одиночество
12:35
Кабмин перенес дату начала выплат пенсионерам старше 75 лет Видео
12:32
В Одессе радикалы подрались с полицией после приговора Стерненко Видео
12:24
С Днем ангела, Валентина! Как красиво поздравить Валю с именинами
12:17
Скандальная дочь Юэна МакГрегора показала грудь на провокационных фото
Реклама
12:07
На Буковине на две недели усилили карантин Видео
12:05
Из-за санкций против Медведчука в Украине подорожает топливо – эксперт Видео
11:33
Мика Ньютон поборола рак и призналась, что это не первый случай в ее семье Видео
11:18
В Украину наконец доставили первую вакцину от коронавируса Видео
11:05
У Зеленского назвали причину угрозы роспуска Рады
10:39
Виктор Павлик и Катерина Репяхова раскрыли пол ребенка трогательным видео Видео
10:39
Санкции против Медведчука: последствия для Зеленского, Украины и России
10:30
Зеленский упростил работу украинским фермерам Видео
10:10
Запад руками Зеленского показательно унижает Путина мнение
10:03
До -19 в Украине: синоптик предупредил, где ударит мороз Видео
09:52
Эксперт назвал причину удара санкциями Зеленским по Медведчуку Видео
09:47
В Украине зарегистрировали "вакцину для бедных", поставка которой ожидается сегодня Видео
09:42
Гороскоп на 23 февраля для всех: одна успешная сфера и новый пост Видео
09:22
Психолог назвала залог крепких и долгих отношений Видео
09:01
Как Зеленский доказал всем, что он далеко не "бубочка" мнение
Реклама
08:52
В Госдепе оценили эффективность американских санкций против Северного потока-2 Видео
08:41
Эксперт спрогнозировал ответ России Украине на санкции против Медведчука Видео
08:40
Два признака, которые предупреждают о раке легких Видео
08:08
Симптомы опухоли головного мозга: родителей детей предупреждают о пропущенных жизненно важных показателях
07:59
Санкции в Украине не ударили по дорогущей яхте Медведчука – журналист
07:48
Как США собираются наказывать РФ мнение
07:43
Украина может вернуться к единой платежке за газ и его распределение - Витренко Видео
07:11
Магнитные бури с 23 февраля атакуют сосуды: как пережить страдания Видео
07:09
Голая супермодель после душа забыла прикрыться полотенцем на горячем фото
07:00
Витренко назвал условия для отказа от импорта электроэнергии из России Видео
06:49
Цивилизованный мир решил отправить Россию на "принудительный карантин" мнение
06:28
Сногсшибательные джинсовые куртки ворвались в моду на весну-лето Фото
06:12
Поздравления на День Галины 2021 – открытки фееричные и нежные тексты
05:49
Организаторы назвали членов комиссии Одесского кинофестиваля в 2021 году
05:22
Полезные бутерброды: диетолог назвала ингредиенты и главные правила Видео
04:50
Сколько на мужском теле эрогенных зон - ответ экспертов
04:25
В моде потрясающее окрашивание волос шатуш, или поцелуй солнца Фото Видео
04:19
Во Львове протестующая женщина оконфузилась пикантной ошибкой на плакате
03:05
Шарий не приехал на допрос и обвиняется в уклонении от следствия - СБУ Видео
02:08
Какими продуктами можно убрать авитаминоз и укрепить иммунитет Видео
Реклама
01:30
Эксперты оценили "авантюру" с поставкой в Украину индийской вакцины CoviShield Видео
01:06
Диетолог назвала неожиданные полезные свойства яблочного уксуса Видео
01:03
Ирина Федишин показала, как едва вместила сочные формы в тугой купальник
00:59
23 февраля – какие поздравления дарят сегодня Фото
00:39
На Донбассе вспыхнул пожар, погибли украинские военные Видео
00:38
Кулеба объяснил, в чем разница между нормандским форматом и Минском-2 Видео
00:20
Эпидемиолог предупредил, когда коронавирус разбушуется Видео
00:06
В Украине снова ударят морозы и пойдет снег Видео
22 февраля, понедельник
23:22
Десну залило дизелем из-за рухнувшей с 20-метрового моста фуры Фото Видео
23:06
Украина усилила позиции в рейтинге военной мощи и обогнала Беларусь
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять