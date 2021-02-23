В Украину наконец доставили первую вакцину от коронавируса / Facebook.com/IndiaInUkraine

Во вторник, 23 февраля, в Украину прибыла первая вакцина от коронавируса Covishield. Этот препарат произведен в Индии по лицензии AstraZeneca. Наша страна стала одним из первых покупателей вакцины, которую до этого в качестве подарка Индия отправила в Бутан, Бангладеш, Мьянму, Непал, на Мальдивы и Сейшелы.

Самолет с первой партией вакцины от коронавируса Oxford / AstraZeneca (Covishield) приземлился в аэропорту Борисполь. Партия включает 500 000 доз препарата.

Отметим, глава Минздрава Максим Степанов лично побывал в Индии, чтобы проконтролировать отправку этой партии препарата.

Как сообщает BBC, к эффективности вакцины CoviShield есть серьезные вопросы. В частности, в заявлении группы по защите прав пациентов All India Drug Action Network обращалось внимание на то, что одобрение вакцины могло быть поспешным.

Также уточняется, что решение было принято до завершения промежуточных исследований эффективности вакцины CoviShield. Это исследование необходимо для получения дополнительных клинических данных об эффективности, безопасности и того, с каким промежутком эффективнее проводить вакцину.

Вакцина для бедных

Украина является единственной страной Европы, в которой до сих пор не начался процесс вакцинации. Но на этом наша "уникальность" не заканчивается, ведь по факту Украина – единственная страна, которая привезла СoviShield за деньги.

Дело в том, что Индия, как утверждает американское издание The New York Times, ввиду высокого темпа производства вакцин поставляет её в бедные страны в качестве гуманитарной помощи. Так, бесплатно она досталась Непалу, Бангладешу, Мьянме, Мальдивам, Шри-Ланке, Сейшельским островам и Афганистану.

Побочные эффекты CoviShield

Наиболее распространенными побочными действиями вакцины AstraZeneca (а, следовательно, и CoviShield) считаются:

боль, покраснение, зуд, отек, кровоподтеки в месте инъекции,

усталость,

озноб или лихорадка,

головная боль,

тошнота,

боль в суставах или мышцах,

затруднение дыхания.

Кроме того, к "побочке" относят рвоту и диарею, а также изредка - снижение аппетита, головокружение, потливость, боли в животе и сыпь.

Справка

Oxford/AstraZeneca - это совместная разработка Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZenecа, которая имеет мощности для производства в Индии. Эта вакцина против COVID-19 выпускается под названием CoviShield, она переквалифицирована ВОЗ и рекомендована к экстренному использованию. Препарат вводится внутримышечно (две дозы с интервалом в 28 дней). Стоимость вакцины – 3-4 доллара.

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