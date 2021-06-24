В Украину попал опасный индийский штамм COVID-19: какие новые ограничения введут в стране

Для въезда в Украину понадобится негативный ПЦР-тест на COVID-19. Новые правила начнут действовать с пятницы, 25 июня.
Штамм коронавируса Дельта набирает обороты в мире и уже пробрался в Украину. В связи с этим правительство вводит ограничения для сдерживания нового типа COVID-19.
Главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что штамм коронавируса Дельта намного заразнее: он быстрее передается от человека к человеку, передает ТСН.
По поручению Совета национальной безопасности и обороны должен быть разработан комплексный план действий, чтобы не допустить вспышки Дельты в Украине.
"Повышенного уровня смертности или летальности вследствие инфицирования таким штаммом сейчас не регистрируется. Тем не менее и Всемирная организация здравоохранения, и страна сейчас вводят дополнительные меры ограничения для недопущения попадания этого штамма на территорию страны", — рассказал представитель Минздрава.
Какие ограничения вводятся
Для въезда в Украину понадобится негативный ПЦР-тест на COVID-19. Новые правила начнут действовать с пятницы, 25 июня, и коснутся тех граждан, которые направляются из стран, где бушует штамм Дельта. В частности, экспресс-тест придется сдавать гражданам, прибывшим из Индии, Великобритании, России и Португалии, или тем, кто находился там не менее семи дней.
Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред:
- В среду, 23 июня, состоялось срочное совещание Совета национальной безопасности и обороны Украины. В частности, на нем обсуждалось распространение штамма коронавируса Дельта в мире и связанные с ним угрозы.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что коронавирус типа Дельта, который впервые был обнаружен в Индии, зафиксирован в Украине. Два случая зафиксированы у матери 66 лет и ребенка 16 лет, которые недавно вернулись из России.
- По оценкам медиков, штамм Дельта в 1,6 раза заразнее, чем штамм Альфа, который впервые обнаружили в Великобритании. Дельта вдвое повышает риски госпитализации и в полтора раза чаще приводит к реанимации больных. Защититься от него можно только благодаря вакцинации.
- Министерство здравоохранения до пятницы, 25 июня, подготовит пакет предложений по ситуации с карантином в Украине с целью противодействия циркуляции нового штамма коронавируса Дельта.