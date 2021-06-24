В Украину попал опасный индийский штамм COVID-19: какие новые ограничения введут в стране

В Украине уже два человека заразились штаммом Дельта / УНИАН

Штамм коронавируса Дельта набирает обороты в мире и уже пробрался в Украину. В связи с этим правительство вводит ограничения для сдерживания нового типа COVID-19.

Главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что штамм коронавируса Дельта намного заразнее: он быстрее передается от человека к человеку, передает ТСН.

По поручению Совета национальной безопасности и обороны должен быть разработан комплексный план действий, чтобы не допустить вспышки Дельты в Украине.

"Повышенного уровня смертности или летальности вследствие инфицирования таким штаммом сейчас не регистрируется. Тем не менее и Всемирная организация здравоохранения, и страна сейчас вводят дополнительные меры ограничения для недопущения попадания этого штамма на территорию страны", — рассказал представитель Минздрава.

Какие ограничения вводятся

Для въезда в Украину понадобится негативный ПЦР-тест на COVID-19. Новые правила начнут действовать с пятницы, 25 июня, и коснутся тех граждан, которые направляются из стран, где бушует штамм Дельта. В частности, экспресс-тест придется сдавать гражданам, прибывшим из Индии, Великобритании, России и Португалии, или тем, кто находился там не менее семи дней.

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