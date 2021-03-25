В Украину прибыла первая партия китайской вакцины

Первая партия насчитывает 200 тысяч доз вакцины. Препарат прошел все этапы клинических исследований.
В четверг, 25 марта, в нашу страну прибыла первая партия китайской вакцины от коронавируса CoronaVac производства компании Sinovac. Всего Украина заказала 2 миллиона доз вакцины, пишет РБК-Украина.
Самолет с первой партией китайской вакцины прибыл в аэропорт Борисполь около 19:00.
Первая партия насчитывает 200 тысяч доз вакцины. Препарат прошел все этапы клинических исследований. Данный препарат используется в Китае, Бразилии, Мексике, Чили, Турции, Индонезии, Таиланде, Малайзии и других странах.
- Ранее Главред писал о том, что Украинская фармацевтическая компания "Лекхим" на днях сообщила о поставке 700 тысяч доз вакцины от коронавируса CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech уже к вечеру четверга, 25 марта. Сейчас вакцина, поставка которой уже срывалась ранее, угодила в очередной скандал и потому снова рискует не попасть в Украину.
- Но с учетом того, как мало украинцы доверяют китайскому препарату, есть сомнения в том, что он поможет ускорить темпы вакцинации, а, следовательно, и снизить уровень заражения COVID-19 в стране
- О возможности поставок CoronaVac в Украину в Офисе президента заявляли еще в декабре минувшего года – именно тогда впервые стало известно, что Украина не только смогла договориться о закупке 1.9 млн доз, но даже успела их оплатить (по 504 гривны за дозу). Тогда же у Зеленского уточняли, что эта поставка должна состояться отдельно от поставок по программе COVAX, по которым Украина может получить бесплатно еще 8 миллионов доз.
- Первая партия в 700 тысяч доз, должна была приехать не позднее 6 марта 2021 года. Но поставка всё задерживалась, из-за что Минздрав даже намеревался оштрафовать украинского поставщика на 0,1% от стоимости груза за каждый день просрочки.
Автор: Екатерина Трохимчук