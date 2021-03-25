В Украину прибыла первая партия китайской вакцины / Reuters

В четверг, 25 марта, в нашу страну прибыла первая партия китайской вакцины от коронавируса CoronaVac производства компании Sinovac. Всего Украина заказала 2 миллиона доз вакцины, пишет РБК-Украина.

Самолет с первой партией китайской вакцины прибыл в аэропорт Борисполь около 19:00.

Первая партия насчитывает 200 тысяч доз вакцины. Препарат прошел все этапы клинических исследований. Данный препарат используется в Китае, Бразилии, Мексике, Чили, Турции, Индонезии, Таиланде, Малайзии и других странах.