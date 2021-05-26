В Украину прибыла "непосредственная" первая партия вакцины Pfizer: все, что нужно знать

Украина получила первую партию вакцины Pfizer/BioNTech, купленную за бюджетные деньги / Скриншот

В среду, 26 мая, в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса COVID-19, разработанная компаниями Pfizer и BioNTech, которую Киев купил за бюджетные деньги без посредников.

Самолет с вакциной приземлился в международном аэропорту Киев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сведения корреспондента.

Доставленную вакцину сначала должны растаможить. После растаможки препарат доставят на склад, а оттуда начнут развозить в разные области нашей страны.

Препарат Pfizer/BioNTech называется Comirnaty, его доставили в Украину из Польши, узнал корреспондент УНИАН. Государство получило 117 тысяч доз препарата.

В Украину доставлена "непосредственная" первая партия вакцины Pfizer – опубликовано видео

Напомним, 16 апреля в Украину впервые доставили вакцину Pfizer/BioNTech. Государство в рамках глобальной инициативы COVAX, созданного для обеспечения равного доступа к вакцинам, бесплатно получило 117 тысяч доз препарата.

В начале мая стало известно, что тогдашний глава Минздрава Максим Степанов подписал контракт с Pfizer от имени Украины о дополнительной поставке 10 млн доз вакцины от COVID-19. На протяжении мая-июня страна может получить полмиллиона доз препарата.

Вакциной Pfizer/BioNTech в Украине решили в первую очередь привить пожилых людей.

В Минздраве добавили, что до конца 2021-го всего украинское государство может рассчитывать на получение 20 млн доз вакцины Pfizer. Препарат нужно колоть дважды.

Украина по состоянию на 2 мая получила 1,6 миллиона доз вакцин от коронавируса разных производителей. Вакцинация от коронавируса началась 24 февраля. Уже вакцинированы 987 191 человек, из них две дозы получили 97 391 вакцинированный.

По итогам переписи, проведенной в Украине 2001 году, население составляло 48 240 902 человека.

Что нужно знать о вакцине Pfizer/BioNTech под названием Comirnaty: