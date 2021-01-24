В Украину приедет вакцина Pfizer: в Минздраве назвали сроки

Когда в Украине начнется вакцинация от коронавируса / Reuters

Заведующий отделом иммунизации Центра общественного здоровья Украины Александр Заика рассказал, когда в Украине стоит ожидать поставки вакцины от коронавируса.

"Вакцины в Украине будут поступать по различным механизмам. Первый механизм — это COVAX. Украина будет рассчитывать на общее количество вакцин — 20% от общей численности населения. Эти вакцины будут поступать траншами. Мы сейчас ведем переговоры с COVAX, и по последним сообщениям, уже в первой половине февраля мы ожидаем первую волну от COVAX — более 200 тысяч вакцин от Pfizer, это 100 тысяч человек в первой волне", — сказал он.

По его словам, всего под вакцинацию должно попасть до 20 миллионов человек — то есть примерно половина населения Украины.

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"Но есть приоритеты в соответствии с группами медицинского и профессионального риска. Если вы есть в группе риска и отнесены к одному из 4 этапов, которые есть в дорожной карте, в очередь становиться не нужно, а нужно выяснить, в какой вы группе риска", - отметил он, передает телеканл Украина 24.

Заика также отметил, что серьезных барьеров к вакцинации нет, и дополнительных обследований перед вакцинацией делать не нужно.

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