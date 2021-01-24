В Украину приедет вакцина Pfizer: в Минздраве назвали сроки

В Минздраве говорят, что дополнительных обследований перед вакцинацией делать не нужно.
Заведующий отделом иммунизации Центра общественного здоровья Украины Александр Заика рассказал, когда в Украине стоит ожидать поставки вакцины от коронавируса.
"Вакцины в Украине будут поступать по различным механизмам. Первый механизм — это COVAX. Украина будет рассчитывать на общее количество вакцин — 20% от общей численности населения. Эти вакцины будут поступать траншами. Мы сейчас ведем переговоры с COVAX, и по последним сообщениям, уже в первой половине февраля мы ожидаем первую волну от COVAX — более 200 тысяч вакцин от Pfizer, это 100 тысяч человек в первой волне", — сказал он.
По его словам, всего под вакцинацию должно попасть до 20 миллионов человек — то есть примерно половина населения Украины.
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"Но есть приоритеты в соответствии с группами медицинского и профессионального риска. Если вы есть в группе риска и отнесены к одному из 4 этапов, которые есть в дорожной карте, в очередь становиться не нужно, а нужно выяснить, в какой вы группе риска", - отметил он, передает телеканл Украина 24.
Заика также отметил, что серьезных барьеров к вакцинации нет, и дополнительных обследований перед вакцинацией делать не нужно.
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Вакцина от коронавируса - о чем ранее сообщал Главред:
- Глава Минздрава Максим Степанов 29 декабря сделал заявление, согласно которому Украина намерена в феврале 2021 года получить около 150-200 тысяч доз вакцин от COVID-19. Государство обеспечить прививками категории граждан, которые относятся к группам риска.
- В Министерстве здравоохранения сообщили о подписании договора с китайской компанией Sinovac Biotech о поставках вакцины от коронавируса. Киев должен получить 1,9 млн доз препарата. Примечательно, что вакцина из КНР пока не прошла третий этап клинических исследований.
- 6 января стало известно, что в Киеве началась подпольная вакцинация от коронавируса. В одной из частных клиник столицы якобы за 1-3$ тысячи можно привиться препаратом Pfizer/BioNTech.