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В Украину привезли COVID-вакцину Pfizer: кто и когда получит первый укол

16 апреля 2021, 11:05
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Доставку препарата осуществили в рамках программы COVAX.

Украина получила вакцину Pfizer
Вакцину Pfizer доставили в Украину / Фото Reuters

В пятницу утром, 16 апреля, в Украину доставили первую партию вакцины от коронавируса компании компаний Pfizer и BioNTech.

Украина получила партию из 117 тысяч доз вакцины Pfizer и BioNTech в рамках глобального механизма COVAX, заявил выступая с трибуны Верховной Рады министр здравоохранения Максим Степанов.

Украина уже законтрактовала 32 миллиона доз вакцин против коронавируса. По его данным, в мае-июне ожидаются 10 миллионов доз вакцины Pfizer, которые Украина покупает по контракту.

Глава Минздрава добавил, что в целом Украиной нас по поставкам от различных производителей законтактовано 32 миллиона доз вакцин.

/ tsn.ua

Когда и кого в Украине будут прививать вакциной Pfizer

Как заявил в ходе брифинга главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, первые уколы вакциной Pfizer будут в домах престарелых. Он отметил, что именно для этой категории украинцев были запланированы первые партии вакцины.

По его словам, 17 апреля, 29,5 тысячи доз вакцины против коронавируса Pfizer направят в областные центры. Уже 18 апреля этой вакциной будут сделаны первые уколы в домах для пожилых людей.

Что известно о вакцине Pfizer и BioNTech:

  • вакцина от Pfizer/BioNTech под названием Comirnaty разрешена для экстренного использования Всемирной организацией здравоохранения;
  • вакцину Pfizer/BioNTech вводят внутримышечно;
  • для полноценной иммунизации необходимо получить две дозы вакцины Pfizer/BioNTech с интервалом в три недели.
  • перевозить вакцину Pfizer/BioNTech надо с соблюдением очень низкой температуры -70 градусов;
  • эффективность вакцины Pfizer/BioNTech превышает 90 процентов.

Читайте такжеКогда в Украину привезут первую партию вакцины Pfizer - Степанов

Вакцинация в Украине:

  • За прошедшие сутки в Украине от коронавирусной болезни COVID-19 получили прививки 13 тыс. 520 человек.
  • Больше прививок зафиксировано во Львовской области (2 тыс. 650) и Киеве (1 тыс. 770), наименьшее - в Черкасской (165) и Киевской (97) областях.
  • С начала прививочной кампании привито 432 тыс. 817 человек.
  • 24 февраля в Украине началась поэтапная кампания по вакцинации. Прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной в Индии в Институте сыворотки крови по лицензии. На первом этапе прививают медицинских работников "ковидных" больниц, бригады экстренной помощи, сотрудников лабораторий, тестирующих на COVID-19, жителей и персонал домов престарелых и военных на фронте.
  • 25 марта в Украину прибыла первая партия вакцин китайского производства CoronaVac в объеме 215 тыс. доз.
  • Прививки вакциной CoronaVac будут делать полицейским, представителям маломобильных групп населения, лицам, которые за ними ухаживают, олимпийцам, паралимпийцам и людям, которые будут принимать непосредственное участие в проведении ВНО-2021.
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