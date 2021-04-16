В Украину привезли COVID-вакцину Pfizer: кто и когда получит первый укол

Вакцину Pfizer доставили в Украину / Фото Reuters

В пятницу утром, 16 апреля, в Украину доставили первую партию вакцины от коронавируса компании компаний Pfizer и BioNTech.

Украина получила партию из 117 тысяч доз вакцины Pfizer и BioNTech в рамках глобального механизма COVAX, заявил выступая с трибуны Верховной Рады министр здравоохранения Максим Степанов.

Украина уже законтрактовала 32 миллиона доз вакцин против коронавируса. По его данным, в мае-июне ожидаются 10 миллионов доз вакцины Pfizer, которые Украина покупает по контракту.

Глава Минздрава добавил, что в целом Украиной нас по поставкам от различных производителей законтактовано 32 миллиона доз вакцин.

/ tsn.ua

Когда и кого в Украине будут прививать вакциной Pfizer

Как заявил в ходе брифинга главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, первые уколы вакциной Pfizer будут в домах престарелых. Он отметил, что именно для этой категории украинцев были запланированы первые партии вакцины.

По его словам, 17 апреля, 29,5 тысячи доз вакцины против коронавируса Pfizer направят в областные центры. Уже 18 апреля этой вакциной будут сделаны первые уколы в домах для пожилых людей.

Что известно о вакцине Pfizer и BioNTech:

вакцина от Pfizer/BioNTech под названием Comirnaty разрешена для экстренного использования Всемирной организацией здравоохранения;

вакцину Pfizer/BioNTech вводят внутримышечно;

для полноценной иммунизации необходимо получить две дозы вакцины Pfizer/BioNTech с интервалом в три недели.

перевозить вакцину Pfizer/BioNTech надо с соблюдением очень низкой температуры -70 градусов;

эффективность вакцины Pfizer/BioNTech превышает 90 процентов.

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Вакцинация в Украине: