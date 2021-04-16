В Украину привезли COVID-вакцину Pfizer: кто и когда получит первый укол

Доставку препарата осуществили в рамках программы COVAX.
В пятницу утром, 16 апреля, в Украину доставили первую партию вакцины от коронавируса компании компаний Pfizer и BioNTech.
Украина получила партию из 117 тысяч доз вакцины Pfizer и BioNTech в рамках глобального механизма COVAX, заявил выступая с трибуны Верховной Рады министр здравоохранения Максим Степанов.
Украина уже законтрактовала 32 миллиона доз вакцин против коронавируса. По его данным, в мае-июне ожидаются 10 миллионов доз вакцины Pfizer, которые Украина покупает по контракту.
Глава Минздрава добавил, что в целом Украиной нас по поставкам от различных производителей законтактовано 32 миллиона доз вакцин.
Когда и кого в Украине будут прививать вакциной Pfizer
Как заявил в ходе брифинга главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, первые уколы вакциной Pfizer будут в домах престарелых. Он отметил, что именно для этой категории украинцев были запланированы первые партии вакцины.
По его словам, 17 апреля, 29,5 тысячи доз вакцины против коронавируса Pfizer направят в областные центры. Уже 18 апреля этой вакциной будут сделаны первые уколы в домах для пожилых людей.
Что известно о вакцине Pfizer и BioNTech:
- вакцина от Pfizer/BioNTech под названием Comirnaty разрешена для экстренного использования Всемирной организацией здравоохранения;
- вакцину Pfizer/BioNTech вводят внутримышечно;
- для полноценной иммунизации необходимо получить две дозы вакцины Pfizer/BioNTech с интервалом в три недели.
- перевозить вакцину Pfizer/BioNTech надо с соблюдением очень низкой температуры -70 градусов;
- эффективность вакцины Pfizer/BioNTech превышает 90 процентов.
Читайте такжеКогда в Украину привезут первую партию вакцины Pfizer - Степанов
Вакцинация в Украине:
- За прошедшие сутки в Украине от коронавирусной болезни COVID-19 получили прививки 13 тыс. 520 человек.
- Больше прививок зафиксировано во Львовской области (2 тыс. 650) и Киеве (1 тыс. 770), наименьшее - в Черкасской (165) и Киевской (97) областях.
- С начала прививочной кампании привито 432 тыс. 817 человек.
- 24 февраля в Украине началась поэтапная кампания по вакцинации. Прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной в Индии в Институте сыворотки крови по лицензии. На первом этапе прививают медицинских работников "ковидных" больниц, бригады экстренной помощи, сотрудников лабораторий, тестирующих на COVID-19, жителей и персонал домов престарелых и военных на фронте.
- 25 марта в Украину прибыла первая партия вакцин китайского производства CoronaVac в объеме 215 тыс. доз.
- Прививки вакциной CoronaVac будут делать полицейским, представителям маломобильных групп населения, лицам, которые за ними ухаживают, олимпийцам, паралимпийцам и людям, которые будут принимать непосредственное участие в проведении ВНО-2021.