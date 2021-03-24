В Украину везут китайскую вакцину, которой доверяет всего 1% граждан

В Украину везут китайскую вакцину, рейтинг доверия к которой равен 1% / Reuters

Китайская вакцина от коронавируса разработки Sinovac должна прибыть в Украину 25 марта. Это препарат, которому меньше всего доверяют украинцы – согласно февральскому опросу, уровень доверия равен всего 1%.

Как заявила в комментарии "Суспильне" представитель компании "Лекхим" Элеонора Мирошник, информацию о рейсе и точное время прибытия в компании сообщат позже.

Ожидается, что в первой партии будет 700 тысяч доз вакцины. Контракт с Sinovac предусматривает поставку 1,9 миллиона доз.

Отметим, компания Sinovac просрочила изначально оговоренные сроки доставки препарата.

Сообщалось, что после 6 марта, согласно контракту с украинским Министерством здравоохранения, она будет оштрафована за каждый день задержки с доставкой вакцины в Украину.

Позднее представители партнера китайского производителя в Украине, компании Лекхим, заявляли, что первая партия вакцины от Sinovac может быть доставлена в стране до 15 марта.

Цена одной дозы - 504 грн, поэтому в целом закупленные вакцины будут стоить примерно 965 млн грн.

Вакцина Sinovac Biotech (CoronaVac) является инактивированной вакциной - действует, используя убитые вирусные частицы, чтобы подвергать иммунитет действию вируса без риска серьезной реакции на заболевание.

Одним из главных преимуществ Sinovac является то, что ее можно хранить в обычном холодильнике при температуре от +2 до +8 С.

Почему Украина покупает китайскую вакцину

30 декабря 2020 года в Министерстве здравоохранения сообщили о подписании договора с китайской компанией Sinovac Biotech о поставках вакцины от коронавируса. Киев должен получить 1,9 млн доз препарата.

На следующий день президент Владимир Зеленский прокомментировал решение о покупке Украиной этой вакцины.

Как написал он в своем Facebook, контракт подписан в том числе потому, что китайская вакцина не используется для продвижения геополитических амбиций.

Глава государства подчеркнул, что Sinovac Biotech является опытной компанией с мировым именем, а поставки ее вакцины в Украину могут быть налажены на протяжении зимы.

По его словам, Украина заключила контракт, не дождавшись конца испытаний, поскольку многие страны стоят в очереди.

Эффективность китайской вакцины

Национальное агентство по надзору за здоровьем в Бразилии (именно его специалисты проверяли препарат на эффективность) установило, что CoronaVac демонстрирует показатели эффективности ниже 60%, хотя и выше 50%.

До этого сообщалось, что вакцина CoronaVac показала 78% эффективности против COVID-19 на третьей фазе клинических исследований.

При этом в конце декабря 2020 года министр здравоохранения Максим Степанов обещал, что вакцина от коронавируса производства китайской компании Sinovac Biotech будет поставляться в Украину лишь при условии, что ее эффективность составит не менее 70%.

Что не так с китайской вакциной от коронавируса

Советник Всемирной организации здравоохранения Константин Чумаков заявил, что есть вопросы по поводу разработки и создания китайской вакцины Sinovac, которую уже закупила Украина.

"Тут надо разбираться в результатах. Ни Китай, ни Россия не предоставили данных о производстве и испытании вакцины, а то, что есть – очень скромная информация. Создание вакцины в Китае происходит в обстановке не то, что секретности, но по крайней мере, не полной открытости. Вполне вероятно, что эти вакцины окажутся не плохими, но, к сожалению, сейчас трудно ответить на этот вопрос", - сказал Чумаков.

В каких странах одобрена Sinovac

Китайская вакцина от коронавируса Sinovac одобрена к применению в таких странах:

Азербайджан,

Бразилия,

Чили,

Китай,

Колумбия,

Индонезия,

Непризнанный "Северный Кипр",

Малайзия,

Филиппины,

Таиланд,

Турция,

Уругвай,

Украина.

В странах Европы и США препарат пока не рекомендован и не используется. Находится на рассмотрении ВОЗ.

Побочные эффекты китайской вакцины Sinovac

Исследования не показали серьезных побочных эффектов, самый распространенный - лихорадка в течение нескольких дней.

Распространенные побочные эффекты от вакцины Sinovac:

жар,

покраснение вокруг места вакцинации,

кашель.

"В режиме экстренного использования вакцину испытали примерно миллиона человек, не обнаружено ни одного случая серьезных побочных эффектов. У людей наблюдались лишь слабые симптомы", - цитирует Лю Цзинчженя газета South China Morning Post.

Издание Страна со ссылкой на исследования сообщило еще о таких побочных эффектах вакцины "Синовак".

Очень частые побочные эффекты:

боль в месте вакцинации,

головная боль,

усталость.

Частые:

отек, зуд, эритема, уплотнение в месте инъекции,

мышечная боль,

тошнота,

диарея,

боль в суставах,

кашель,

озноб,

зуд,

потеря аппетита,

насморк и заложенность носа,

боль в горле,

боль в животе.

Редкие:

повышенная температура в месте вакцинации,

рвота,

аллергические реакции,

патологии кожи и слизистых оболочек,

высокая температура,

тремор,

отечность,

головокружение,

сонливость.

Очень редкие:

мышечные судороги,

отек век,

кровотечение из носа,

вздутие живота,

запор,

потеря запаха,

воспаление глаз.

Других аномалий после вакцинации по состоянию на 3 февраля 2021 года производитель не зафиксировал.

Вакцинация в Украине – о чем сообщалось ранее: