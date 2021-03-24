В Украину везут китайскую вакцину, которой доверяет всего 1% граждан

В первой партии будет 700 тысяч доз вакцины. Контракт с Sinovac предусматривает поставку 1,9 миллиона доз.
Китайская вакцина от коронавируса разработки Sinovac должна прибыть в Украину 25 марта. Это препарат, которому меньше всего доверяют украинцы – согласно февральскому опросу, уровень доверия равен всего 1%.
Как заявила в комментарии "Суспильне" представитель компании "Лекхим" Элеонора Мирошник, информацию о рейсе и точное время прибытия в компании сообщат позже.
Ожидается, что в первой партии будет 700 тысяч доз вакцины. Контракт с Sinovac предусматривает поставку 1,9 миллиона доз.
Отметим, компания Sinovac просрочила изначально оговоренные сроки доставки препарата.
Сообщалось, что после 6 марта, согласно контракту с украинским Министерством здравоохранения, она будет оштрафована за каждый день задержки с доставкой вакцины в Украину.
Позднее представители партнера китайского производителя в Украине, компании Лекхим, заявляли, что первая партия вакцины от Sinovac может быть доставлена в стране до 15 марта.
Цена одной дозы - 504 грн, поэтому в целом закупленные вакцины будут стоить примерно 965 млн грн.
Вакцина Sinovac Biotech (CoronaVac) является инактивированной вакциной - действует, используя убитые вирусные частицы, чтобы подвергать иммунитет действию вируса без риска серьезной реакции на заболевание.
Одним из главных преимуществ Sinovac является то, что ее можно хранить в обычном холодильнике при температуре от +2 до +8 С.
Почему Украина покупает китайскую вакцину
30 декабря 2020 года в Министерстве здравоохранения сообщили о подписании договора с китайской компанией Sinovac Biotech о поставках вакцины от коронавируса. Киев должен получить 1,9 млн доз препарата.
На следующий день президент Владимир Зеленский прокомментировал решение о покупке Украиной этой вакцины.
Как написал он в своем Facebook, контракт подписан в том числе потому, что китайская вакцина не используется для продвижения геополитических амбиций.
Глава государства подчеркнул, что Sinovac Biotech является опытной компанией с мировым именем, а поставки ее вакцины в Украину могут быть налажены на протяжении зимы.
По его словам, Украина заключила контракт, не дождавшись конца испытаний, поскольку многие страны стоят в очереди.
Эффективность китайской вакцины
Национальное агентство по надзору за здоровьем в Бразилии (именно его специалисты проверяли препарат на эффективность) установило, что CoronaVac демонстрирует показатели эффективности ниже 60%, хотя и выше 50%.
До этого сообщалось, что вакцина CoronaVac показала 78% эффективности против COVID-19 на третьей фазе клинических исследований.
При этом в конце декабря 2020 года министр здравоохранения Максим Степанов обещал, что вакцина от коронавируса производства китайской компании Sinovac Biotech будет поставляться в Украину лишь при условии, что ее эффективность составит не менее 70%.
Что не так с китайской вакциной от коронавируса
Советник Всемирной организации здравоохранения Константин Чумаков заявил, что есть вопросы по поводу разработки и создания китайской вакцины Sinovac, которую уже закупила Украина.
"Тут надо разбираться в результатах. Ни Китай, ни Россия не предоставили данных о производстве и испытании вакцины, а то, что есть – очень скромная информация. Создание вакцины в Китае происходит в обстановке не то, что секретности, но по крайней мере, не полной открытости. Вполне вероятно, что эти вакцины окажутся не плохими, но, к сожалению, сейчас трудно ответить на этот вопрос", - сказал Чумаков.
В каких странах одобрена Sinovac
Китайская вакцина от коронавируса Sinovac одобрена к применению в таких странах:
- Азербайджан,
- Бразилия,
- Чили,
- Китай,
- Колумбия,
- Индонезия,
- Непризнанный "Северный Кипр",
- Малайзия,
- Филиппины,
- Таиланд,
- Турция,
- Уругвай,
- Украина.
В странах Европы и США препарат пока не рекомендован и не используется. Находится на рассмотрении ВОЗ.
Побочные эффекты китайской вакцины Sinovac
Исследования не показали серьезных побочных эффектов, самый распространенный - лихорадка в течение нескольких дней.
Распространенные побочные эффекты от вакцины Sinovac:
- жар,
- покраснение вокруг места вакцинации,
- кашель.
"В режиме экстренного использования вакцину испытали примерно миллиона человек, не обнаружено ни одного случая серьезных побочных эффектов. У людей наблюдались лишь слабые симптомы", - цитирует Лю Цзинчженя газета South China Morning Post.
Издание Страна со ссылкой на исследования сообщило еще о таких побочных эффектах вакцины "Синовак".
Очень частые побочные эффекты:
- боль в месте вакцинации,
- головная боль,
- усталость.
Частые:
- отек, зуд, эритема, уплотнение в месте инъекции,
- мышечная боль,
- тошнота,
- диарея,
- боль в суставах,
- кашель,
- озноб,
- зуд,
- потеря аппетита,
- насморк и заложенность носа,
- боль в горле,
- боль в животе.
Редкие:
- повышенная температура в месте вакцинации,
- рвота,
- аллергические реакции,
- патологии кожи и слизистых оболочек,
- высокая температура,
- тремор,
- отечность,
- головокружение,
- сонливость.
Очень редкие:
- мышечные судороги,
- отек век,
- кровотечение из носа,
- вздутие живота,
- запор,
- потеря запаха,
- воспаление глаз.
Других аномалий после вакцинации по состоянию на 3 февраля 2021 года производитель не зафиксировал.
Вакцинация в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 23 февраля в Украину прибыла первая вакцина от коронавируса Covishield. Этот препарат произведен в Индии по лицензии AstraZeneca. На следующий день началась вакцинация населения.
- 16 марта президент Украины Владимир Зеленский в ходе совещания с главой Минздрава и премьер-министром заявил, что первая прививка против коронавируса снижает вероятность заражения на 76%. Он также добавил, что после второй дозы человек получает полную защиту от COVID-19.
- Вакцина AstraZeneca совершенно не увеличивает риск образования тромбов, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, ссылаясь на Европейское агентство по лекарственным средствам. Так он прокомментировал ситуацию с тем, что многие страны начали отказываться от вакцины AstraZenecа.
- 23 марта после вакцинации препаратом от коронавируса индийского производства Covishield умерла военнослужащая Вооруженных сил Украины. Смерть наступила вследствие оторвавшегося тромба.