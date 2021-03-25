В Украину вылетела первая партия вакцин против COVID-19 из Китая

25 марта в Украину отправили первую партию вакцин CoronaVac / Фото facebook.com/ukrembcn

В четверг, 25 марта, в Украину отправили ​​первую партию вакцин против коронавируса COVID-19 из Китая. Речь идет о препарате CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech.

Об этом сообщило Посольство Украины в Китае на своей странице в Facebook.

"Благодаря настойчивым усилиям Посольства 25 марта в Украину была отправлена ​​первая партия из заказанных Украиной 1,915 млн вакцин против COVID-19 CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вакцина CoronaVac 10 марта была зарегистрирована Минздравом Украины, прошла все этапы клинических исследований. Эффективность и безопасность препарата подтверждена. Вакцина широко применяется для защиты населения от пандемии в КНР, Бразилии, Мексике, Чили, Турции, Индонезии, Таиланде, Малайзии и др.

Компания Sinovac Biotech была основана в 1999 году. И в настоящее время является мировым лидером в разработке и производстве вакцин различных типов (гепатит A и Б, ветряная оспа, птичий грипп H5N1, свиной грипп H1N1, энтеровирусы и т.д.).

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Напомним: