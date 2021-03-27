В Укрзализныце объявили о ситуации с движением поездов в красной зоне

В Черновицкую, Ивано-Франковскую и Закарпатскую области поезда не будут ходить до 6 апреля.
Согласно данным на субботу, 27 марта, в Черниговской, Николаевской, Львовской, Киевской, Сумской, Одесской областях и Киеве нет ограничений на посадку и высадку пассажиров. В Ровенской и Черкасской областях не будет каких-либо запретов по движению поездов, так как области были исключены из красной зоны, сообщили в пресс-службе Укрзализныци.
Где разрешается высадка и посадка пассажиров
- Черниговская область (регион был исключен из красной зоны, согласно данным Минздрава)
- Николаевская область – до 1 апреля включительно
- Львовская область
- Киев и Киевская область
- Сумская область
- Одесская область
Где запрещена высадка и посадка пассажиров
- Черновицкая область
- Ивано-Франковская область
- Житомирская область
- Закарпатская область
В Черновицкой, Ивано-Франковской, Житомирской и Закарпатской областях запрет будет действовать до 6 апреля. В закарпатском и буковинском направлениях назначены 8 спецпоездов.Читайте такжеСтало известно о решении по движению поездов в Киев, Одессу и Сумы
Ровенская, Черкасская и Черниговская области, согласно обновленным данным Минздрава, не попали в красную зону. В этих регионах запрета на курсирование поездов не будет.
В Укрзализныце подчеркнули, что компания вместе с Минздравом отслеживает ситуацию и предупредили о возможных изменениях.
Карантин в Украине
- Минздрав 27 мая обновил список по разделению регионов на эпидемиологические зоны карантина. Теперь в перечне 10 областей, а Черкасскую, Ровенскую и Черниговскую области исключили из красной зоны.
- Несмотря на высокий уровень заболеваемости COVID-19 в Украине, глава Минздрава Максим Степанов считает, что в стране не нужно вводить общенациональный усиленный карантин.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что тотальный карантин в Украине является крайней мерой, однако власти могут запустить такие мероприятия в случае критических показателей с заболеваемостью коронавирусной инфекцией.