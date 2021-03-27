В Укрзализныце объявили о ситуации с движением поездов в красной зоне

В Черниговскую, Николаевскую и Львовскую области можно будет добраться на поезде / УНИАН

Согласно данным на субботу, 27 марта, в Черниговской, Николаевской, Львовской, Киевской, Сумской, Одесской областях и Киеве нет ограничений на посадку и высадку пассажиров. В Ровенской и Черкасской областях не будет каких-либо запретов по движению поездов, так как области были исключены из красной зоны, сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

Где разрешается высадка и посадка пассажиров

Черниговская область (регион был исключен из красной зоны, согласно данным Минздрава)

Николаевская область – до 1 апреля включительно

Львовская область

Киев и Киевская область

Сумская область

Одесская область

Где запрещена высадка и посадка пассажиров

Черновицкая область

Ивано-Франковская область

Житомирская область

Закарпатская область

В Черновицкой, Ивано-Франковской, Житомирской и Закарпатской областях запрет будет действовать до 6 апреля. В закарпатском и буковинском направлениях назначены 8 спецпоездов.Читайте такжеСтало известно о решении по движению поездов в Киев, Одессу и Сумы

Ровенская, Черкасская и Черниговская области, согласно обновленным данным Минздрава, не попали в красную зону. В этих регионах запрета на курсирование поездов не будет.

В Укрзализныце подчеркнули, что компания вместе с Минздравом отслеживает ситуацию и предупредили о возможных изменениях.

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