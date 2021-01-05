В Укрзализныце пояснили курсирование поездов во время локдауна

Железнодорожный транспорт будет работать без изменений.
Пассажирские поезда в Украине во время жесткого локдана с 8 по 24 января будут следовать бесперебойно, согласно своего традиционного графика, изменения в работе не предвидятся.
Как информирует пресс-служба Укрзализныци, пассажирам настоятельно рекомендуют в поездах соблюдать противоэпидемиологические меры. В частности, в вагонах необходимо пользоваться антисептиком и не снимать во время движения защитные маски.
Уточняется, что Укрзлаизныця уже назначила в 2021 году 17 дополнительных поездов для того, чтобы улучшить способности перевозки пассажиров по Украине по время новогодних и рождественских праздников. Эти поезда курсируют по самым популярным среди украинцев направлениям.
По данным компании, Новый год в поездах встретили более 5400 пассажиров, а всего в эту праздничные сутки курсировало 60 пассажирских поездов.
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Локдаун в Украине
Кабмин решил, что более жесткий карантин должен действовать с 8 января по 24 число включительно.
СМИ писали, что во время совещания с участием Владимира Зеленского предварительно решили перенести локдаун 2021 на конец января.
Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что отмены усиленного карантина в январе не будет.
В Американской торговой палате возмущены тем фактом, что в Украине в период январского локдауна супермаркетам запретили продавать бытовую химию, одежду, прессу и другие товары повседневного спроса.