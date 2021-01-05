В Укрзализныце пояснили курсирование поездов во время локдауна

Карантин в Украине / УНИАН

Пассажирские поезда в Украине во время жесткого локдана с 8 по 24 января будут следовать бесперебойно, согласно своего традиционного графика, изменения в работе не предвидятся.

Как информирует пресс-служба Укрзализныци, пассажирам настоятельно рекомендуют в поездах соблюдать противоэпидемиологические меры. В частности, в вагонах необходимо пользоваться антисептиком и не снимать во время движения защитные маски.

Уточняется, что Укрзлаизныця уже назначила в 2021 году 17 дополнительных поездов для того, чтобы улучшить способности перевозки пассажиров по Украине по время новогодних и рождественских праздников. Эти поезда курсируют по самым популярным среди украинцев направлениям.

По данным компании, Новый год в поездах встретили более 5400 пассажиров, а всего в эту праздничные сутки курсировало 60 пассажирских поездов.

Читайте такжеСтало известно, что нельзя будет купить в магазинах во время локдауна

Локдаун в Украине