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В Укрзализныце рассказали о въезде и выезде из закрытого на карантин Прикарпатья

28 февраля 2021, 14:42

С 7 марта в Ивано-Франковской области приостанавливается высадка и посадка пассажиров.

укрзализныця, поезд
В УЗ назвали станции для выезда из Ивано-Франковской области / Facebook.com/Ukrzaliznytsia

Пассажиры с приобретенными билетами смогут беспрепятственно добраться по железной дороге в Ивано-Франковскую область до 6 марта включительно.

Как сообщили в пресс-службе Укрзализныци, с 7 марта и до конца действия усиленного карантина в Ивано-Франковской области приостанавливается высадка и посадка пассажиров в регионе.

В то же время до 6 марта включительно все пассажиры с приобретенными билетами смогут беспрепятственно добраться к месту назначения по железной дороге, говорится в сообщении.

Также компания напомнила, что приостановила продажу новых билетов на поезда, следующие в Ивано-Франковскую область и обратно, но не отменяет регулярные рейсы и не ограничивает высадку/посадку пассажиров до даты, указанной постановлением правительства.

Пассажирам, которые планируют горный отдых в первый весенний уикенд, Укрзализныця предлагает альтернативные маршруты к следующим станциям:

  • Ясиня;
  • Квасы;
  • Рахов;
  • Воловец;
  • Сколе;
  • Славское.

В частности, напоминается о продлении следования скоростного Лыжного экспресса №745 до Славского с возможностью приобретения билетов через чат бот Укрзализныци.

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В Укрзализныце уточнили, что если с 7 марта приобретен билет до или из Ивано-Франковской области, то можно сесть на поезд любой станции следования за пределами области.

В частности, предлагаются следующие поезда:

  • 217/218 Киев-Рахов из Киева 1, 3, 5, 7, 9, 11.03, обратно 28.02, 2, 4, 6, 8, 10, 12.03.
  • 15/16 Харьков-Рахов из Харькова 28.02, 2, 4, 6, 8, 10, 12.03, обратно 1, 3, 5, 7, 9, 11.03.
  • 25/26 Одесса-Рахов из Одессы 1, 3, 5, 7, 9, 11.03, обратно 28.02, 2, 4, 6, 8, 10, 12.03.
  • 133/134 Николаев-Рахов из Николаева 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11.03, обратно 28.02, 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12.03.
  • 29/30 Киев-Ужгород ежедневно ст. Воловец, Сколе.
  • 81/82 Киев-Ужгород ежедневно ст. Воловец, Сколе, Славское.
  • 17/18 Харьков-Ужгород через день по нечетным ст. Славско, Воловец.
  • 45/46 Ужгород-Лисичанск ежедневно ст. Славско, Лавочное, Воловец.
  • 235/236 Киев-Ужгород 5, 7.03 из Киева, обратно 6, 8.03 ст. Воловец, Сколе, Славское.

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Карантин на Прикарпатье:

  • 24 февраля Кабинет министров запретил регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным, железнодорожным, городским электротранспортом, метрополитеном в регионах, где будет установлен "красный" уровень эпидемиологической опасности.
  • В Ивано-Франковской области из-за роста заболеваемости COVID-19 с 22 по 28 февраля ужесточен карантин. В регионе действуют ограничения "красной зоны". Также в Ивано-Франковской области создано 16 блок-постов для предотвращения распространения COVID-19.
  • Укрзализныця отменила дополнительные рейсы поезда Киев - Ивано-Франковск, назначенные к 8 марта, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Прикарпатье и заменила их специальными рейсами поезда №120 Запорожье-Львов.
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