В УЗ рассказали, как локдаун в Киеве отразится на движении поездов

Локдаун в Киеве: В УЗ рассказали о судьбе поездов через Киев и Львов / Facebook/Ukrzaliznytsia

Укрзализныця не будет пока ограничивать движение поездов дальнего следования, чей маршрут пролегает через Киев и Львов: на их движение локдаун в Киеве и во Львове пока что не повлияет.

"В связи с введением жесткого карантина во Львове и Киеве, Укрзализныця подчеркивает, что любые ограничения железнодорожного движения дальнего следования через эти города отсутствуют", – отмечается в сообщении пресс-службы компании.

В компании пояснили, что запрещать высадку и посадку пассажиров можно лишь после специального указания Минздрава. Однако официально, по состоянию на 18 марта, Львовская и Киевская области остаются в оранжевой зоне.

Так что на сегодня ограничения на продажу билетов и высадку/посадку касаются исключительно Черновицкой, Ивано-Франковской, Житомирской и Закарпатской областей.

Поэтому пока что пассажирам стоит беспокоиться лишь о соблюдении карантинных мер: носить маску, дезинфицировать руки и соблюдать дистанцию на вокзалах.

"По возможности и наличии мест проводники и стюарды Укрзализныци будут проводить рассадку пассажиров в вагоне на большую дистанцию друг от друга", – добавили в УЗ.

Карантин в Украине: новости

Во Львовской области объявили локдаун с 19 марта и назвали запреты. Усиление карантина неотвратимо, заявили во Львовской ОГА.

В Киеве с 20 марта вводятся жесткие карантинные ограничения, заявил мэр Виталий Кличко. По его словам, такие ограничения вводятся на три недели - по 9 апреля включительно.

В КМУ потребовали от Кличко компенсации за убытки из-за локдауна в Киеве. Принимая решение о локдауне, нужно учитывать последствия, уверен Александр Ткаченко.