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В УЗ рассказали, как локдаун в Киеве отразится на движении поездов

18 марта 2021, 17:21
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Как усиленный карантин в Киеве с 20 марта отразиться на движении поездов через Киев и Львов и о чем стоит переживать пассажирам, разъяснила Укрзализныця.

Локдаун в Киеве В УЗ рассказали о судьбе поездов через Киев и Львов
Локдаун в Киеве: В УЗ рассказали о судьбе поездов через Киев и Львов / Facebook/Ukrzaliznytsia

Укрзализныця не будет пока ограничивать движение поездов дальнего следования, чей маршрут пролегает через Киев и Львов: на их движение локдаун в Киеве и во Львове пока что не повлияет.

"В связи с введением жесткого карантина во Львове и Киеве, Укрзализныця подчеркивает, что любые ограничения железнодорожного движения дальнего следования через эти города отсутствуют", – отмечается в сообщении пресс-службы компании.

В компании пояснили, что запрещать высадку и посадку пассажиров можно лишь после специального указания Минздрава. Однако официально, по состоянию на 18 марта, Львовская и Киевская области остаются в оранжевой зоне.

Так что на сегодня ограничения на продажу билетов и высадку/посадку касаются исключительно Черновицкой, Ивано-Франковской, Житомирской и Закарпатской областей.

Поэтому пока что пассажирам стоит беспокоиться лишь о соблюдении карантинных мер: носить маску, дезинфицировать руки и соблюдать дистанцию на вокзалах.

"По возможности и наличии мест проводники и стюарды Укрзализныци будут проводить рассадку пассажиров в вагоне на большую дистанцию друг от друга", – добавили в УЗ.

Карантин в Украине: новости

  • Во Львовской области объявили локдаун с 19 марта и назвали запреты. Усиление карантина неотвратимо, заявили во Львовской ОГА.
  • В Киеве с 20 марта вводятся жесткие карантинные ограничения, заявил мэр Виталий Кличко. По его словам, такие ограничения вводятся на три недели - по 9 апреля включительно.
  • В КМУ потребовали от Кличко компенсации за убытки из-за локдауна в Киеве. Принимая решение о локдауне, нужно учитывать последствия, уверен Александр Ткаченко.

Зоны карантина в Украине: что запрещено в разных зонах

Зеленая зона – ограничения:

  • Масочный режим;
  • Залы кинотеатров, театров и трибуны стадионов могут быть заполнены на 50%;
  • Перевозить в транспорте можно только тех пассажиров, которым есть куда сесть.

Желтая карантинная зона – ограничения:

  • Все ограничения зеленой зоны;
  • Рестораны, кафе, бары и столовые могут работать до полуночи;
  • В спортзалах, фитнес-центрах и бассейнах количество посетителей должно рассчитываться по формуле 1 человек на 10 квадратных метров;
  • Запрещена работа хостелов;
  • Не проводится плановая госпитализация;
  • Нельзя просто так ходить в учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.

Оранжевая зона карантина – ограничения:

  • Запрещена работа турбаз и хостелов;
  • В ночное время запрещена работа развлекательных заведений;
  • Прекращена плановая госпитализация;
  • Не работают спортзалы, фитнес-центры и учреждения культуры;
  • В детские лагеря не привозят детей на новые смены;
  • Количество людей на массовых мероприятиях рассчитывалось по формуле 1 человек на 20 квадратных метров, и в них не могли принимать участие более 100 человек.

Красная зона карантина – ограничения:

  • Не работает общественный транспорт;
  • Не работают учебные заведения;
  • Запрещена работа кафе, ресторанов и торгово-развлекательных центров;
  • Не работают заведения культуры;
  • Не работают непродовольственные магазины и рынки.
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