В УЗ рассказали, как локдаун в Киеве отразится на движении поездов

Как усиленный карантин в Киеве с 20 марта отразиться на движении поездов через Киев и Львов и о чем стоит переживать пассажирам, разъяснила Укрзализныця.
Укрзализныця не будет пока ограничивать движение поездов дальнего следования, чей маршрут пролегает через Киев и Львов: на их движение локдаун в Киеве и во Львове пока что не повлияет.
"В связи с введением жесткого карантина во Львове и Киеве, Укрзализныця подчеркивает, что любые ограничения железнодорожного движения дальнего следования через эти города отсутствуют", – отмечается в сообщении пресс-службы компании.
В компании пояснили, что запрещать высадку и посадку пассажиров можно лишь после специального указания Минздрава. Однако официально, по состоянию на 18 марта, Львовская и Киевская области остаются в оранжевой зоне.
Так что на сегодня ограничения на продажу билетов и высадку/посадку касаются исключительно Черновицкой, Ивано-Франковской, Житомирской и Закарпатской областей.
Поэтому пока что пассажирам стоит беспокоиться лишь о соблюдении карантинных мер: носить маску, дезинфицировать руки и соблюдать дистанцию на вокзалах.
"По возможности и наличии мест проводники и стюарды Укрзализныци будут проводить рассадку пассажиров в вагоне на большую дистанцию друг от друга", – добавили в УЗ.
Карантин в Украине: новости
- Во Львовской области объявили локдаун с 19 марта и назвали запреты. Усиление карантина неотвратимо, заявили во Львовской ОГА.
- В Киеве с 20 марта вводятся жесткие карантинные ограничения, заявил мэр Виталий Кличко. По его словам, такие ограничения вводятся на три недели - по 9 апреля включительно.
- В КМУ потребовали от Кличко компенсации за убытки из-за локдауна в Киеве. Принимая решение о локдауне, нужно учитывать последствия, уверен Александр Ткаченко.
Зоны карантина в Украине: что запрещено в разных зонах
Зеленая зона – ограничения:
- Масочный режим;
- Залы кинотеатров, театров и трибуны стадионов могут быть заполнены на 50%;
- Перевозить в транспорте можно только тех пассажиров, которым есть куда сесть.
Желтая карантинная зона – ограничения:
- Все ограничения зеленой зоны;
- Рестораны, кафе, бары и столовые могут работать до полуночи;
- В спортзалах, фитнес-центрах и бассейнах количество посетителей должно рассчитываться по формуле 1 человек на 10 квадратных метров;
- Запрещена работа хостелов;
- Не проводится плановая госпитализация;
- Нельзя просто так ходить в учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.
Оранжевая зона карантина – ограничения:
- Запрещена работа турбаз и хостелов;
- В ночное время запрещена работа развлекательных заведений;
- Прекращена плановая госпитализация;
- Не работают спортзалы, фитнес-центры и учреждения культуры;
- В детские лагеря не привозят детей на новые смены;
- Количество людей на массовых мероприятиях рассчитывалось по формуле 1 человек на 20 квадратных метров, и в них не могли принимать участие более 100 человек.
Красная зона карантина – ограничения:
- Не работает общественный транспорт;
- Не работают учебные заведения;
- Запрещена работа кафе, ресторанов и торгово-развлекательных центров;
- Не работают заведения культуры;
- Не работают непродовольственные магазины и рынки.