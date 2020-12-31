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В Венгрии заявили об отказе закупать российскую вакцину от COVID-19

31 декабря 2020, 17:03
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Будапешт намерен покупать вакцину от коронавируса либо через механизмы ЕС, либо напрямую из Китая.

Вакцина
В Венгрии считают, что этап исследований вакцины РФ от COVID-19 может затянуться надолго / Reuters

Власти Венгрии решили отказаться от закупки российской вакцины от коронавируса, так как в Будапеште считают, что у россиян не хватает мощностей для производства препарата. В дальнейшем вакцины будут приобретаться при помощи ЕС или в Китае.

Как сообщает немецкое информационное агентство Reuters, соответствующее заявление сделал глава администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуляс. Чиновник акцентировал внимание на том, что Венгрия отказывается закупать российскую вакцину по причине "недостаточных мощностей производства".

"У России недостаточно производственных мощностей, мы рады принять участие в исследовании, но массово вакцины можно закупать в рамках ЕС или из Китая", - добавил Гуляс.Читайте такжеПервая страна в ЕС начала массовую вакцинацию от COVID-19

Также он подчеркнул, что российская вакцина еще не утверждена и продолжает находиться на стадии прохождения исследований. При этом Будапешт не смог бы начать вакцинацию без помощи от Брюсселя, предоставившего десять тысяч доз вакцины фирмы Pfizer.

Российская вакцина от COVID-19 в Венгрии.

  • В ноябре глава МИД и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что российская вакцина от коронавируса Спутник V в ближайшие недели должна поступить на территорию страны с целью проведения лабораторных исследований. В случае эффективности препарата Будапешт планировал начать его закупки в январе.
  • Петер Сийярто 28 декабря сказал, что в Венгрию уже доставили 6 тысяч доз российской вакцины от коронавирусной инфекции.

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