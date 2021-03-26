В Верховной Раде анонсировали пик эпидемии COVID-19 в Украине

Местным властям следует прислушаться к Минздраву и отправить все больше школ на удаленное обучение, сказал Михаил Радуцкий.
Ученые Киевской школы экономики прогнозируют, что уже на следующей неделе более половины регионов будут определены в красную зону карантина. Согласно прогнозам Национальной академии наук, пик третьей волны случится в первых числах апреля. Минздрав прогнозирует пик на середину апреля. Таким образом, в течение ближайших недель на территории Украины ожидается пик заболеваемости COVID-19, заявил руководитель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий на своей странице в Facebook.
"Киевская школа экономики прогнозирует, что на следующей неделе больше половины регионов страны попадут в "красную" зону. Ученые Национальной академии наук прогнозируют пик третьей волны на первые недели апреля, Минздрав - на середину следующего месяца. Поэтому в ближайшие недели нас ожидает пик эпидемии", - написал парламентарий.Читайте такжеВъезд в Украину ужесточен из-за коронавируса
Также он добавил, что за сутки в Украине коронавирусом заразилось 923 ребенка. Вирус "молодеет" и все чаще поражает детей. Чаще всего фиксируются ситуации, при которых дети болеют легкой формой COVID-19 и являются переносчиками болезни. Власти должны прислушаться к выводам МОЗ и принять меры по удаленному обучению школьников.
"Еще один рекорд - за сутки заболело 923 ребенка. Коронавирусная болезнь молодеет и все чаще поражает детей. Чаще всего дети переносят "ковид" в легкой форме и остаются носителями болезни. Почти тысяча новых случаев болезни у детей свидетельствует о том, что местные власти должны прислушаться к рекомендациям Минздрава и отправить как можно большее количество школ на дистанционное обучение", - подчеркнул Радуцкий.
Ситуация с COVID-19 в Украине
- Согласно данным на утро пятницы, 26 марта, за последние 24 часа в Украине было зафиксировано 18 132 случае новых заражений COVID-19. За сутки больше всего людей заразились в Одесской – 1545, Днепропетровской – 1358, Львовской – 1304, и Харьковской областях – 1204.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов не исключил, что если Украина столкнется с негативными сценариями, на всей территории страны могут ввести усиленный карантинный режим.
- Министр здравоохранения Максим Степанова считает, что Украину ждет тяжелый период, связанный с заболеваемостью COVID-19, до середины апреля. Однако уже сейчас ситуация на западе страны стабилизируется.
- При этом Степанов считает, что в Украине должен сохраняться усиленный адаптивный карантин, но не локдаун.