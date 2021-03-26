В Верховной Раде анонсировали пик эпидемии COVID-19 в Украине

Более половины регионов Украины могут оказаться в красной зоне карантина уже на следующей неделе - ученые / pixabay

Ученые Киевской школы экономики прогнозируют, что уже на следующей неделе более половины регионов будут определены в красную зону карантина. Согласно прогнозам Национальной академии наук, пик третьей волны случится в первых числах апреля. Минздрав прогнозирует пик на середину апреля. Таким образом, в течение ближайших недель на территории Украины ожидается пик заболеваемости COVID-19, заявил руководитель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий на своей странице в Facebook.

"Киевская школа экономики прогнозирует, что на следующей неделе больше половины регионов страны попадут в "красную" зону. Ученые Национальной академии наук прогнозируют пик третьей волны на первые недели апреля, Минздрав - на середину следующего месяца. Поэтому в ближайшие недели нас ожидает пик эпидемии", - написал парламентарий.Читайте такжеВъезд в Украину ужесточен из-за коронавируса

Также он добавил, что за сутки в Украине коронавирусом заразилось 923 ребенка. Вирус "молодеет" и все чаще поражает детей. Чаще всего фиксируются ситуации, при которых дети болеют легкой формой COVID-19 и являются переносчиками болезни. Власти должны прислушаться к выводам МОЗ и принять меры по удаленному обучению школьников.

"Еще один рекорд - за сутки заболело 923 ребенка. Коронавирусная болезнь молодеет и все чаще поражает детей. Чаще всего дети переносят "ковид" в легкой форме и остаются носителями болезни. Почти тысяча новых случаев болезни у детей свидетельствует о том, что местные власти должны прислушаться к рекомендациям Минздрава и отправить как можно большее количество школ на дистанционное обучение", - подчеркнул Радуцкий.

Ситуация с COVID-19 в Украине