В Верховной Раде объявили о подготовке к локдауну в Украине

Власти планируют разработать план по введению нового локдауна в Украине / УНИАН

Верховной Раде, Кабмину или СНБО следует провести срочное заседание с целью подготовки специального плана действий на случай запуска нового жесткого карантина в Украине. Локдаун становится все более вероятным – Украина уже находится среди лидеров европейских стран по распространению коронавирусной инфекции, заявила вице-спикер ВР Елена Кондратюк на заседании согласительного совета 15 марта.

По ее словам, кампания по вакцинации не остановит циркуляцию новой волны COVID-19, поэтому в Украине могут ввести новый локдаун.

"Украина в пятерке лидеров в Европе по распространению коронавируса. Вакцинация, которая началась с опозданием, неспособна остановить третью волну пандемии", - уточнила парламентарий.

Таким образом, Верховная Рада, Кабинет министров или Совет национальной безопасности и обороны должны провести заседание, в рамках которого нужно рассмотреть план по введению усиленного карантина в Украине.Читайте такжеПочему в Кабмине заговорили о локдауне и когда введут

"Это касается наработки общего плана действий всех ветвей власти на случай нового жесткого локдауна, вероятность которого, я так вижу, очень высока", - добавила Кондратюк.

Вице-спикер Рады подчеркнула, что в рамках соответствующего заседания следует согласовать все проблемным моменты, которые связаны с открытием мобильных госпиталей по Украине, вопросами обеспечения медицинской системы и получением новых партий вакцин от коронавируса.

Карантин в Украине