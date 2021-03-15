В Верховной Раде объявили о подготовке к локдауну в Украине

Украина находится в топ-5 стран Европы по распространению COVID-19, утверждает Елена Кондратюк.
Верховной Раде, Кабмину или СНБО следует провести срочное заседание с целью подготовки специального плана действий на случай запуска нового жесткого карантина в Украине. Локдаун становится все более вероятным – Украина уже находится среди лидеров европейских стран по распространению коронавирусной инфекции, заявила вице-спикер ВР Елена Кондратюк на заседании согласительного совета 15 марта.
По ее словам, кампания по вакцинации не остановит циркуляцию новой волны COVID-19, поэтому в Украине могут ввести новый локдаун.
"Украина в пятерке лидеров в Европе по распространению коронавируса. Вакцинация, которая началась с опозданием, неспособна остановить третью волну пандемии", - уточнила парламентарий.
Таким образом, Верховная Рада, Кабинет министров или Совет национальной безопасности и обороны должны провести заседание, в рамках которого нужно рассмотреть план по введению усиленного карантина в Украине.Читайте такжеПочему в Кабмине заговорили о локдауне и когда введут
"Это касается наработки общего плана действий всех ветвей власти на случай нового жесткого локдауна, вероятность которого, я так вижу, очень высока", - добавила Кондратюк.
Вице-спикер Рады подчеркнула, что в рамках соответствующего заседания следует согласовать все проблемным моменты, которые связаны с открытием мобильных госпиталей по Украине, вопросами обеспечения медицинской системы и получением новых партий вакцин от коронавируса.
Карантин в Украине
- На общенациональном уровне карантин в Украине продлен Кабмином до 1 мая 2021 года.
- Адаптивный карантин в Украине вновь стартовал с 24 февраля. Страну повторно разделили на эпидемиологические зоны распространения COVID-19 – зеленую, желтую, оранжевую и красную.
- В красной зоне уже находятся Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая области. В данных регионах зафиксирован самый высокий уровень госпитализации. Киев определен в оранжевую зону карантина.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявлял, что вероятности сценария жесткого карантина в Украине можно избежать в том случае, если кампания по вакцинации будет усилена.