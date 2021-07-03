В Винницкой области после вакцины от коронавируса умер мужчина

Вакцина от коронавируса / Getty Images

В Винницкой области после прививки от коронавируса умер 47-летний мужчина. У остальных людей, получивших прививку из этого флакона вакцины, проблем со здоровьем не обнаружили.

"2 июля в 18:02 зафиксирована смерть 47-летнего мужчины. Соответствующая информация поступила в Государственный экспертный центр Минздрава Украины", - заявили в Министерстве здравоохранения.

По данным Минздрава, прививку мужчине сделала мобильная бригада в 13:45. В течение часа после прививки у него не зафиксировали побочных эффектов.

"В 17:00 у пациента появились жалобы на тошноту, потеря сознания. Была сразу вызвана экстренная медицинская помощь, которая провела реанимационные мероприятия. К сожалению, в 18:02 медики констатировали смерть мужчины", - рассказали в Минздраве.

Департамент здравоохранения Винницкой области сообщил, что мужчина получил прививку вакциной Comirnaty от Pfizer / BioNTech.

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"У 5 других лиц, которые прививались из одного флакона с умершим, - состояние удовлетворительное", - добавили в министерстве.

Как отметили в Минздраве, случай смерти зарегистрировали как неблагоприятное событие после иммунизации, потому что он произошел в течение 30 дней после прививки, и теперь его будет расследовать Региональная группа оперативного реагирования.

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Вакцинация от COVID-19 в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

Первая вакцина от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. Из Индии привезли вакцину CoviShield, она считается индийским вариантом Astra Zeneca. Киев получил вакцину в количестве 500 тысяч доз.

24 февраля, в стране началась кампании по вакцинации. В первую очередь прививки стали делать медицинским работникам и бойцам ООС на Донбассе.

В апреле Индия приостановила экспорт вакцины AstraZeneca. Это произошло из-за сильной вспышки коронавируса в стране. Правительство Индии заявило, что не будет отправлять индийскую вакцину в другие страны, пока не вакцинируют все свое население.

11 июня Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило о возникновении синдрома повышенной проницаемости стенки капилляров, как возможного побочного эффекта после вакцинации британским препаратом AstraZeneca.