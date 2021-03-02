В ВОЗ дали грустный прогноз насчет скорой победы над COVID-19

Коронавирус в мире до конца 2021 года не исчезнет - ВОЗ / Reuters

Эксперты Всемирной организации здравоохранения прогнозируют, что до конца 2021 года победить пандемию коронавируса не получится.

В то же время представитель ВОЗ Майкл Райан допустил, что странам удастся преодолеть худшие последствия пандемии – при определенных условиях.

"Невозможно думать, что мы закончим с этим вирусом до конца года. Но я думаю, что мы можем преодолеть, если будем умные, самые худшие последствия: госпитализации, смерти и трагедии, связанные с этой пандемией", – цитирует Радио Свобода Райана.

Коронавирус: новости

В Украине мог появиться новый штамм COVID-19. Голубовская уточнила, кто окажется под ударом. Клиническое течение коронавируса в очередной раз существенно измененилось.

Ведущий инфекционист Украины Ольга Голубовская рассказала о новой волне коронавируса, которая накрыла Украину. По ее словам, болезнь стала более непредсказуемой, длительной и тяжелее поддается лечению.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о перспективах вакцинации от коронавируса в Украине.