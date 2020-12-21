В ВОЗ назвали вероятную причину появления новой мутации коронавируса

В ходе мутаций коронавирус приспосабливается к организму человека/ pixabay.com

Во Всемирной организации здравоохранения назвали причину появления более опасной мутации коронавируса из Великобритании.

По словам директора департамента пандемий и эпидемий ВОЗ Сильви Бриан, вероятность модификации вируса увеличивается с ростом случаев его передачи, передает BFM TV. Кроме того, поскольку коронавирус имеет животное происхождение, в ходе мутаций он постепенно приспосабливается к организму человека.

"Поэтому при каждых выявленных мутациях следует определять, какие именно новые характеристики он приобретает, происходят ли крупные изменения, либо же это просто обычная эволюция", - пояснила директор департамента ВОЗ.

На данный момент ВОЗ не отмечает воздействие новой мутации SARS-CoV-2 на летальность. Также в организации сомневаются, что новый штамм окажет влияние на эффективность вакцин. В организации призвали не паниковать.

Ограничительные меры, введенные в Великобритании, позволят замедлить распространение новой мутации до начала массовой вакцинации, считает Бриан. По ее словам, ситуация пока что остается неопределенной, и не исключено, что странам придется принять дополнительные меры.

В Британии заявили, что ситуация с новым типом COVID вышла из-под контроля

Тем временем министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что в Великобритании ситуация с новым штаммом коронавируса "вышла из-под контроля" властей. Мутировавший вирус распространяется слишком быстро, передает телеканал Sky News.

Хэнкок отметил, что усиленные меры могут длиться в стране в течение нескольких месяцев - до тех пор, пока не будет внедрена вакцина.

При этом министр назвал "безответственным поведением" столпотворение людей на вокзалах, которое началось после того, как жители Лондона начали пытаться уехать из города до вступления в силу новых карантинных ограничений.

Евросоюз закроет пассажирское сообщение с Британией

Евросоюз панирует закрыть пассажирское сообщение с Великобританией из-за случаев заражения мутировавшим коронавирусом на острове. Соответствующее решение должны утвердить на этой неделе. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

ЕС собирается запретить пассажирское сообщение самолетами, поездами, а также закрыть для британцев въезд через Евротуннель под Ла-Маншем.

Утром в понедельни, 21 декабря, представители стран-членов Евросоюза обсудят совместные меры для реагирования на появление и распространение нового типа коронавируса.

Новый штамм коронавируса - что известно: