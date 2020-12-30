В ВОЗ объяснили, как решить проблему суицидов после COVID-19

Разработан учебный пакет для медицинских работников по аспектам психического здоровья во время пандемии COVID-19.
Суицид и депрессия являются одними из возможных осложнений после COVID-19. Для решения этой проблемы в ВОЗ намерены включить программы поддержки психического здоровья в COVID-протоколы.
Как рассказал глава офиса ВОЗ в Украине Ярно Хабихт в комментарии РБК-Украина, соответствующий план Всемирная организация здоровья совместно с Национальным центром общественного здоровья уже разработали. Утверждение плана ожидается в самое ближайшее время.
План предполагает создание служб психического здоровья, которые продолжат работать с COVID-пациентами после физического выздоровления. Они будут полностью доступны по цене, заверил Хабихт.
Коронавирус: последние новости
- Согласно статистике по состоянию на 30 декабря, коронавирус в Украине заразил 1 045 348 человек. За минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 7 986 украинцев. Общее число жертв коронавируса с начала эпидемии - 18 324. За сутки умерли еще 243 пациента.
- Инфекционист рассказал о паспортах вакцинации от COVID-19. Эксперт считает, что раздача паспортов вакцинации будет оправданной, если сначала раздать подтверждающие документы тем, кто уже переболел.
- В Раде раскрыли подробности, как украинцев будут вакцинировать от COVID-19. Вакцина от коронавируса должна хранится при температуре минус 70 градусов, напомнил Михаил Радуцкий.
Автор: Диана Беловодская