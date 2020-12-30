В ВОЗ объяснили, как решить проблему суицидов после COVID-19

Коронавирус и суициды - В ВОЗ сказали, как решить проблему / Reuters

Суицид и депрессия являются одними из возможных осложнений после COVID-19. Для решения этой проблемы в ВОЗ намерены включить программы поддержки психического здоровья в COVID-протоколы.

Как рассказал глава офиса ВОЗ в Украине Ярно Хабихт в комментарии РБК-Украина, соответствующий план Всемирная организация здоровья совместно с Национальным центром общественного здоровья уже разработали. Утверждение плана ожидается в самое ближайшее время.

План предполагает создание служб психического здоровья, которые продолжат работать с COVID-пациентами после физического выздоровления. Они будут полностью доступны по цене, заверил Хабихт.

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