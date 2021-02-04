В ВОЗ объяснили, мог ли коронавирус "убежать" из лаборатории в Ухане

Коронавирус распространился по миру и заразил более 100 млн людей / Фото Reuters

Вероятность утечки коронавируса, который заразил более ста миллионов людей по всему миру, из стен лаборатории Уханьского института вирусологии крайне мала, так как сама лаборатория устроена "выше всяких похвал".

Такое мнение высказал эксперт группы Всемирной организации здравоохранения от РФ, заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков, пишут РИА Новости.

По его словам, специалисты ВОЗ посетили Уханьский институт вирусологии, включая максимально изолированную лабораторию BSL-4, которую подозревали в возможной утечке коронавируса или его искусственном создании.

Дедков уверен, что лабораторию с малой долей вероятности можно считать местом, откуда по миру распространился новый вирус.

"Не знаю, кто их критиковал, лаборатория устроена выше всяких похвал. Мне очень сложно представить, что оттуда что-то могло куда-то утечь", – заявил эксперт.

В то же время Дедков добавил, что "гипотетически бывает все".

Также эксперт ВОЗ отметил, что на рынке морепродуктов в Ухане были все условия для возникновения коронавирусной инфекции, поскольку он "очень далек от совершенства" в отношении санитарных правил.

"Все очень скученно, рынок маленький, все тесно. Все условия распространения для любой инфекции есть, когда санитарные нормы не соблюдаются. Привело это или нет (к распространению инфекции, - ред.), мы не знаем, выглядит это так, что вполне могло быть", - считает Дедков.

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