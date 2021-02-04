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В ВОЗ объяснили, мог ли коронавирус "убежать" из лаборатории в Ухане

4 февраля 2021, 08:55
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Специалисты Всемирной организации здравоохранения посетили Уханьский институт вирусологии, включая максимально изолированную лабораторию BSL-4.

коронавирус
Коронавирус распространился по миру и заразил более 100 млн людей / Фото Reuters

Вероятность утечки коронавируса, который заразил более ста миллионов людей по всему миру, из стен лаборатории Уханьского института вирусологии крайне мала, так как сама лаборатория устроена "выше всяких похвал".

Такое мнение высказал эксперт группы Всемирной организации здравоохранения от РФ, заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков, пишут РИА Новости.

По его словам, специалисты ВОЗ посетили Уханьский институт вирусологии, включая максимально изолированную лабораторию BSL-4, которую подозревали в возможной утечке коронавируса или его искусственном создании.

Дедков уверен, что лабораторию с малой долей вероятности можно считать местом, откуда по миру распространился новый вирус.

"Не знаю, кто их критиковал, лаборатория устроена выше всяких похвал. Мне очень сложно представить, что оттуда что-то могло куда-то утечь", – заявил эксперт.

В то же время Дедков добавил, что "гипотетически бывает все".

Также эксперт ВОЗ отметил, что на рынке морепродуктов в Ухане были все условия для возникновения коронавирусной инфекции, поскольку он "очень далек от совершенства" в отношении санитарных правил.

"Все очень скученно, рынок маленький, все тесно. Все условия распространения для любой инфекции есть, когда санитарные нормы не соблюдаются. Привело это или нет (к распространению инфекции, - ред.), мы не знаем, выглядит это так, что вполне могло быть", - считает Дедков.

Читайте такжеОткуда взялся коронавирус: экперт рассказала, когда откроется вся правда

Откуда взялся коронавирус - о чем ранее писал Главред:

  • Коронавирус начал атаковать жителей планеты зимой 2020 года - первым попал под удар Китай. Впоследствии SARS-CoV-2 распространился по всему миру.
  • Ученые заявляли, что новый вирус COVID-19 появился в результате генетического скрещивания коронавируса летучих мышей и коронавируса неизвестного происхождения.
  • После того, как ученые исследовали геном нового коронавируса, сообщалось, что причиной появления коронавируса скорее всего стали змеи. При этом уточнялось, что именно китайский крайт и китайская кобра - носители нового коронавируса. Этих змей могли продавать на рынке морепродуктов в Ухане, где и была зафиксирована первая вспышка вируса в Китае.
  • Позже ученые провели исследование и выяснили, что SARS-CoV-2 имеет все признаки возникновения в природе, а не в лаборатории.
  • Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова также заявляла, что COVID-19 имеет естественное происхождение, в нем не обнаружены признаки вмешательства человека.
  • В апреле американские военные заявили, что коронавирус имеет естественное происхождение и не был разработан в лаборатории китайского города Ухань.
  • В то же время СМИ писали, что COVID-19 возник в лаборатории китайского города Ухань, а ее работник стал "нулевым пациентом". Китай якобы стремился продемонстрировать способности страны в выявлении и борьбе с вирусами.
  • Была и конспирологическая версия происхождения коронавируса. Разработчик методологии комплексной оценки российской пропаганды Денис Богуш заявлял, что COVID-19 был искусственно создан в лабораториях РФ, а конечной целью его распространения по миру должно было стать снятие антироссийских санкций и утверждение авторитета хозяина Кремля Владимира Путина.

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