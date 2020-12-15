В ВОЗ объяснили, почему после прививки от коронавируса нужно носить маску для лица / Фото Reuters

Коронавирус в мире выявили у 73 миллионов человек. При этом жертвами COVID-19 стали 1,6 миллиона человек. Вакцинация в некоторых странах уже началась, в частности, в Великобритании и США. Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что люди, которые были вакцинированы против коронавирусной инфекции, не должны отказываться от ношения масок и других мер предосторожности.

В ВОЗ подчеркнули, что несмотря на научные доказательства, что вакцина предотвращает развитие болезни COVID-19, пока неизвестно, может ли она предотвратить распространение вируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание, сообщает агентство dpa.

Поэтому вакцинированные люди должны продолжать сохранять социальную дистанцию, носить маски и часто мыть руки, заявили в ВОЗ.

По словам эксперта ВОЗ по вакцинам Кейт О'Брайен, нужно провести дополнительные научные исследования вакцин против коронавируса.

Заявления ВОЗ – о чем сообщалось ранее: