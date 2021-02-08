В ВОЗ объяснили ситуацию с заявлениями о связи бесплодия с вакциной от COVID-19

Новые вакцины не могут изменить ДНК человека, утверждает Кейт О`Брайен.
Вакцины против коронавируса, которые рекомендует к применению Всемирная организация здравоохранения, не могут привести к развитию бесплодия. Подобные слухи, которые также распространяются и о якобы способности препаратов изменить ДНК человека, не соответствуют действительности, сказала в воскресенье, 7 февраля, директор департамента ВОЗ по иммунизации и вакцинам Кейт О`Брайен.
"Вакцины, которые мы предлагаем, не приводят к бесплодию. Это слух, который распространялся про разные вакцины, и это не является правдой. Нет вакцин, которые приводят к бесплодию", - заверила О`Брайен
Также она акцентировала внимание на том, что две вакцины от COVID-19 не могут каким-либо образом внести изменения в ДНК клеток человека.
"У нас сейчас есть две вакцины на основе mРНК, и такие РНК никак не могут стать ДНК или изменить ДНК клеток человека. Вакцины mРНК являются инструкцией, которая сообщает телу о необходимости выработки протеинов. Большинство вакцин сделаны так, что они сами доставляют протеин или маленькую часть микроба, против которого они должны бороться", - добавила эксперт ВОЗ.Читайте такжеВ ВОЗ объяснили, почему снижаются темпы распространения COVID-19
Напоследок она подчеркнула, что вакцины mРНК – это новый способ лечения коронавирусной инфекции, который предполагает процесс самостоятельной выработки человеческим телом белка для борьбы с вирусом.
Вакцинация от COVID-19 в Украине
- В Министерстве здравоохранения 30 декабря прошлого года заявили о подписании договора с компанией из Китая Sinovac Biotech, предполагающего поставки вакцины от коронавируса в Украину. В рамках программы сотрудничества Киев должен получить 1,9 млн доз препарата.
- Президент Владимир Зеленский 29 января подписал закон, предоставляющий возможность начать процесс вакцинации от COVID-19 в Украине и позволяющий регистрацию коронавирусных вакцин в экстренном порядке.
- Главный санитарный врач Виктор Ляшко 30 января сказал, что Украина в феврале также должна получить вакцину Pfizer/BioNTech по программе COVAX. Ожидается получение 117 тысяч доз.
- Министр здравоохранения Максим Степанов уточнил, что вакцинация от коронавируса в Украине должна стартовать 15 февраля. Прививать в первую очередь будут работников критической инфраструктуры (медицинских работников, людей пожилого возраста, военнослужащих).