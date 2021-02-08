В ВОЗ объяснили ситуацию с заявлениями о связи бесплодия с вакциной от COVID-19

Рекомендуемые ВОЗ вакцины от COVID-19 не приводят к бесплодию - Кейт О`Брайен / Reuters

Вакцины против коронавируса, которые рекомендует к применению Всемирная организация здравоохранения, не могут привести к развитию бесплодия. Подобные слухи, которые также распространяются и о якобы способности препаратов изменить ДНК человека, не соответствуют действительности, сказала в воскресенье, 7 февраля, директор департамента ВОЗ по иммунизации и вакцинам Кейт О`Брайен.

"Вакцины, которые мы предлагаем, не приводят к бесплодию. Это слух, который распространялся про разные вакцины, и это не является правдой. Нет вакцин, которые приводят к бесплодию", - заверила О`Брайен

Также она акцентировала внимание на том, что две вакцины от COVID-19 не могут каким-либо образом внести изменения в ДНК клеток человека.

"У нас сейчас есть две вакцины на основе mРНК, и такие РНК никак не могут стать ДНК или изменить ДНК клеток человека. Вакцины mРНК являются инструкцией, которая сообщает телу о необходимости выработки протеинов. Большинство вакцин сделаны так, что они сами доставляют протеин или маленькую часть микроба, против которого они должны бороться", - добавила эксперт ВОЗ.Читайте такжеВ ВОЗ объяснили, почему снижаются темпы распространения COVID-19

Напоследок она подчеркнула, что вакцины mРНК – это новый способ лечения коронавирусной инфекции, который предполагает процесс самостоятельной выработки человеческим телом белка для борьбы с вирусом.

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