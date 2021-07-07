В ВОЗ объявили об очень опасной стадии COVID-19 и обратились к миру

Нужно помочь странам, которые ведут сложную борьбу с коронавирусом - ВОЗ / Reuters

В мире фиксируется очень опасная стадия пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. На данный момент у государств есть инструменты для борьбы с вирусом, в первую очередь это вакцины. Однако есть страны, у которых нет эффективных возможностей для борьбы с коронавирусом, и они сталкиваются с новыми волнами тяжелых случаев заболевания и смертей. При этом ситуация усугубляется новыми вариациями вируса. Исправить ситуацию может справедливое распределение тестов, вакцин и средств защиты между странами. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

В ходе брифинга ВОЗ он рассказал о том, что сейчас в мире наступила очень опасная стадия пандемии коронавируса. У ряда государств есть возможности бороться с вирусом – они используют вакцины и ослабляют карантинные ограничения. Но есть и те страны, которые не могут реализовать меры по борьбе с инфекцией.

"Но есть страны, не имеющие доступа к эффективным средствам, сталкиваются с волнами госпитализации и смертей. Это усугубляется новыми штаммами вируса", - сказал Гебрейесус.Читайте такжеМир закроют на замок: ВОЗ допустила новый локдаун из-за индийского коронавируса-мутанта

Как полагает глава организации, поспособствовать решению данного вопроса можно только в условиях справедливого распределения тестов, вакцин, препаратов и средств защиты от коронавируса между странами.

"Это не ракетостроение и не благотворительность. Это разумное общественное здравоохранение, отвечающее всеобщим интересам", - отметил он.

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Гебрейесус подчеркнул, что реализация программы по распределению вакцин COVAX дает надежду на улучшение ситуации и призвал государства усилить работу в данном направлении.

Коронавирус в Украине

Согласно данным на среду, 7 июля, в Украине зафиксировано 2 238 974 прецедентов заражения коронавирусной инфекцией. За минувшие 24 часа COVID-19 заразились 610 украинцев.

Врач-инфекционист Ольга Голубовская ранее заявила, что Украина может столкнуться с новым опасным штаммом коронавируса Дельта. Вариация инфекции очень быстро распространяется, поэтому, по ее мнению, тем, у кого еще нет иммунитета от вируса, лучше сделать прививку от COVID-19.

Главный санитарный врач страны Игорь Кузин призвал украинцев соблюдать противоэпидемиологические ограничения и сказал, что уже осенью Украину может ожидать новая волна коронавируса.