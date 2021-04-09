В ВОЗ оценили связь между уколом AstraZeneca и опасностью тромбоза

Во Всемирной организации здравоохранения высказались - есть ли на данный момент четкие подтверждения того, что укол AstraZeneca повышает опасность тромбоза.
Во Всемирной организации здравоохранения настаивают ‒ причинно-следственная связь между вакциной AstraZeneca и последующим повышенным тромбообразованием вероятна, но подтверждений этому не найдено. Об этом сообщает Reuters.
В заявлении экспертов, как и ранее в вердикте от европейских специалистов по здравоохранению, упоминается, что вакцину AstraZeneca вкололи около 200 миллионам человек во всем мире, а случаев возникновения тромбов после прививки — несколько десятков, то есть это крайне редкое явление. Нужны дополнительные исследования, чтобы выяснить, если ли связь между вакцинацией и указанными факторами риска.
Как говорят в ВОЗ, трудности с выявлением потенциальных рисков вакцины связаны с особенностями иммунизационной кампании в разных странах. Усиленное формирование тромбов было выявлено, когда стали вакцинировать более молодые группы.
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Побочные эффекты вакцины AstraZeneca - что было ранее
- Агентство Европейского союза по лекарственным средствам опровергло повышенный риск появления тромбоза после применения вакцины от коронавируса разработки Oxford/AstraZeneca.
- Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что вакцина AstraZeneca совершенно не увеличивает риск образования тромбов.
- Производитель вакцины и ученые Оксфордского университета обнародовали новые данные об эффективности вакцины.
- В частности, предварительные результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса в США свидетельствуют об эффективности вакцины при профилактике симптоматического COVID-19 на уровне 79%. У участников в возрасте 65 лет и старше эффективность вакцины составляла 80%.