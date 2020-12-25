В ВОЗ озвучили этап преодоления пандемии COVID-19

ВОЗ говорит о неутешительном прогнозе по пандемии коронавируса / Reuters

Всемирная организация здравоохранения подсчитала, что весь мир пока на середине пути до завершения пандемии коронавируса.

Как сказал директор Европейского бюро ВОЗ Ганс Клюге в интервью НВ, люди пока пережили лишь половину положенных лишений в связи с вирусной угрозой.

"Есть общее знание о том, что подобные вирусы развиваются примерно два года, поэтому мы пока только на середине пути", - сказал Клюге.

По словам специалиста, ситуация с распространением коронавируса во всем мире остается непредсказуемой, поэтому сделать прогноз о развитии ситуации в будущем сейчас крайне сложно.

"Как только меры профилактики, локдауну и усилий по контролю над вирусом активно применятся, он пойдет на спад. Стоит расслабиться - и мы снова видим быстрый рост числа больных", - добавил Клюге.

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