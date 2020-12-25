В ВОЗ озвучили этап преодоления пандемии COVID-19

В организации полагают, что все страны мира пока на середине пути.
Всемирная организация здравоохранения подсчитала, что весь мир пока на середине пути до завершения пандемии коронавируса.
Как сказал директор Европейского бюро ВОЗ Ганс Клюге в интервью НВ, люди пока пережили лишь половину положенных лишений в связи с вирусной угрозой.
"Есть общее знание о том, что подобные вирусы развиваются примерно два года, поэтому мы пока только на середине пути", - сказал Клюге.
По словам специалиста, ситуация с распространением коронавируса во всем мире остается непредсказуемой, поэтому сделать прогноз о развитии ситуации в будущем сейчас крайне сложно.
"Как только меры профилактики, локдауну и усилий по контролю над вирусом активно применятся, он пойдет на спад. Стоит расслабиться - и мы снова видим быстрый рост числа больных", - добавил Клюге.
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