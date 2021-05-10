В ВОЗ подсчитали, сколько стран до сих пор не получили COVID-вакцину

10 стран мира ждут своих вакцин от коронавируса / Reuters

Примерно 10 стран в мире все еще ждут поставки первых партий вакцин против коронавируса, пишет Всемирная организация здоровья, сообщает AP.

В ВОЗ отметили, что большинство из этих стран находятся в Африке: на нее приходится лишь 1% вакцин против COVID-19, которые вводят во всем мире.

Последними в очереди за препаратом против коронавирус стоит пять стран:

Чад,

Буркина-Фасо,

Бурунди,

Эритрея

Танзания.

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