В ВОЗ подсчитали, сколько стран до сих пор не получили COVID-вакцину

Во всемирной организации здравоохранения провели мониторинг и выяснили, что хуже всего обеспечены вакциной страны Африки.
Примерно 10 стран в мире все еще ждут поставки первых партий вакцин против коронавируса, пишет Всемирная организация здоровья, сообщает AP.
В ВОЗ отметили, что большинство из этих стран находятся в Африке: на нее приходится лишь 1% вакцин против COVID-19, которые вводят во всем мире.
Последними в очереди за препаратом против коронавирус стоит пять стран:
- Чад,
- Буркина-Фасо,
- Бурунди,
- Эритрея
- Танзания.
Коронавирус в Украине и мире:
- Эксперты Всемирной организации здравоохранения заявили, что пандемия коронавируса, которая накрыла мир более чем год назад, за это время не только не завершилась, но и ускорилась.
- 26 апреля глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что на прошлой неделе зафиксировали такую динамику заражения коронавирусом, как в первые 5 месяцев пандемии COVID-19. По его словам, в мире шестую неделю подряд наблюдается рост количества новых смертей от коронавируса.
- Всемирная организация здравоохранения на три месяца продлила режим чрезвычайной ситуации в глобальном здравоохранении из-за пандемии COVID-19.
- Индия установила мировые антирекорды по COVID-19. В течение четырех суток в стране находили свыше 330 тысяч новых инфицированных коронавирусом COVID-19. В стране остро не хватает больничных коек, лекарств и кислорода.
Автор: Екатерина Трохимчук