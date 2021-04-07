В ВОЗ поведали, есть ли связь между тромбозом и AstraZeneca

В ВОЗ рассказали о связи вакцинации и тромбозах / Reuters

Связь между использованием вакцины от коронавируса производства компании AstraZeneca и появлением тромбов вероятна, но эта связь на данный момент еще не подтверждена, говорится в сообщении официального сайта ВОЗ.

"На основании текущей информации причинно-следственная связь между вакциной и возникновением тромбов с низким содержанием тромбоцитов считается вероятной, но не подтверждена. Необходимы специализированные исследования, чтобы полностью понять потенциальную связь между вакцинацией и возможными факторами риска", - говорится в сообщении.

По данным экспертов, случаи возникновения тромбов вызывают обеспокоенность, однако они фиксируются крайне редко.

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