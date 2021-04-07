В ВОЗ поведали, есть ли связь между тромбозом и AstraZeneca

По данным экспертов, случаи возникновения тромбов вызывают обеспокоенность, однако они фиксируются крайне редко.
Связь между использованием вакцины от коронавируса производства компании AstraZeneca и появлением тромбов вероятна, но эта связь на данный момент еще не подтверждена, говорится в сообщении официального сайта ВОЗ.
"На основании текущей информации причинно-следственная связь между вакциной и возникновением тромбов с низким содержанием тромбоцитов считается вероятной, но не подтверждена. Необходимы специализированные исследования, чтобы полностью понять потенциальную связь между вакцинацией и возможными факторами риска", - говорится в сообщении.
По данным экспертов, случаи возникновения тромбов вызывают обеспокоенность, однако они фиксируются крайне редко.
Вакцина от коронавируса AstraZeneca - о чем ранее писал Главред:
- В Украину 23 февраля прибыла первая вакцина от коронавируса Covishield. Этот препарат произведен в Индии по лицензии AstraZeneca. На следующий день началась вакцинация населения.
- При этом ряд стран приостановил вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за риска появления тромбов.
- Ранее агентство Европейского союза по лекарственным средствам опровергло повышенный риск появления тромбоза после применения вакцины от коронавируса разработки Oxford/AstraZeneca.
- Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что вакцина AstraZeneca совершенно не увеличивает риск образования тромбов.
- Британско-шведская компания AstraZeneca и Оксфордский университет обнародовали новые данные об эффективности вакцины.
Автор: Екатерина Трохимчук