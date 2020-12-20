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В ВОЗ предупредили: коронавирус-мутант стремительно ширится по всему миру

20 декабря 2020, 18:54
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Великобритания обнаружила новый вариант вируса еще в сентябре.

коронавирус
В мире распространяется новый штамм коронавируса / Reuters

По всему миру начал распространяться мутировавший вариант коронавируса, который был выявлен в Великобритании еще в сентябре.

Об этом в воскресенье сообщила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове в интервью BBC.

"Великобритания обнаружила этот вариант в сентябре, он появился на юго-востоке Англии. Мы постоянно видим, как выявляются новые мутации коронавируса. Важно изучать их, смотреть, как они распространяются и что влекут за собой", - сказала она.

По словам эксперта, выявленная в Британии мутация коронавируса уже была обнаружена в Дании, Нидерландах и Австралии.

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Новый штамм коронавируса:

  • 19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что в Лондоне и на юго-востоке Англии с воскресенья вводится новый, четвертый уровень ограничений в связи с появлением более быстро распространяющегося штамма коронавируса.
  • Новый штамм коронавируса известен как VUI-202012/01. По словам Бориса Джонсона, он может быть намного опаснее известного ученым варианта.
  • 14 декабря британские ученые выявили новый, мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. По их данным, предварительный анализ показал, что этот вариант распространяется быстрее, чем известные до сих пор штаммы. Ученые утверждают, что новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен, но пока они не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей смертности.
  • Согласно последним данным британского правительства, за последнюю неделю количество выявляемых в стране случаев заражения выросло на 41% по сравнению с предыдущей неделей.
  • Накануне общее число умерших после заражения коронавирусом в Великобритании превысило 67 тыс., что является вторым крупнейшим показателем в Европе после Италии.
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