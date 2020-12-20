В ВОЗ предупредили: коронавирус-мутант стремительно ширится по всему миру

В мире распространяется новый штамм коронавируса / Reuters

По всему миру начал распространяться мутировавший вариант коронавируса, который был выявлен в Великобритании еще в сентябре.

Об этом в воскресенье сообщила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове в интервью BBC.

"Великобритания обнаружила этот вариант в сентябре, он появился на юго-востоке Англии. Мы постоянно видим, как выявляются новые мутации коронавируса. Важно изучать их, смотреть, как они распространяются и что влекут за собой", - сказала она.

По словам эксперта, выявленная в Британии мутация коронавируса уже была обнаружена в Дании, Нидерландах и Австралии.

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Новый штамм коронавируса: