УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

В ВОЗ предупредили о серьезной угрозе для детей из-за карантина

12 мая 2021, 03:50
Прослушать новость
Остановить

Последствия карантина могут усугубить течение болезни в случае заражения COVID-19, а также привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету и раку.

коронавирус, дети
COVID-19 потенциально может усилить одну из самых тревожных тенденций в европейском регионе / Фото pixabay.com

Всемирная организации здравоохранения бьет тревогу. Там заявили о новой угрозе для детей из-за многомесячных карантинных ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Эксперты заявили, что карантин приводит к росту случаев ожирения среди детей, что может иметь долгосрочные последствия для здоровья, передает Радио Свобода.

Опрос был проведен в 36 европейских странах и показал, что почти треть детей в возрасте от 6 до 9 лет имели избыточный вес. Специалисты называют причиной закрытие школ и ограничения активности учащихся, что провоцирует негативные последствия для их питания и физического состояния.

Читайте такжеВрач объяснила, нужны ли детям прививки от COVID-19 и есть ли вакцина"COVID-19 потенциально может усилить одну из самых тревожных тенденций в европейском регионе – ожирение среди детей", – подчеркнул региональный директор ВОЗ в Европе Ганс Клуґе.

Он добавил, что ожирение и избыточный вес могут усугубить течение болезни в случае заражения коронавирусной инфекцией, а также привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету и раку.

Коронавирус у детей - о чем ранее писал Главред:

  • Дети в Украине стали чаще болеть коронавирусом, причем болезнь они переносят тяжелее. Симптомы начала коронавирусной болезни у маленьких украинцев очень разнообразны. Директор Черниговской областной детской больницы Ольга Иванова рассказала, на что нужно обратить внимание родителям.
  • Кроме того, к детей был выявлен необычный симптом коронавируса, который очень легко можно перепутать с распространенным заболеванием.
  • Детский инфекционист из Кривого Рога Светлана Куницына рассказала, почему в Украине все больше детей начали болеть коронавирусом.

здоровье коронавирус ожирение новости Украины коронавирус в Украине коронавирус новости
Сейчас вы просматриваете новость «В ВОЗ предупредили о серьезной угрозе для детей из-за карантина». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Снижает риск диабета, укрепляет сердце и борется с раком: этот дешевый продукт может помочьСнижает риск диабета, укрепляет сердце и борется с раком: этот дешевый продукт может помочь Зеленый чеснок: чем полезен и кому категорически запрещенЗеленый чеснок: чем полезен и кому категорически запрещен "Ожидал захолустье": Макаревич признался, что его поразило на Западной Украине"Ожидал захолустье": Макаревич признался, что его поразило на Западной Украине Илларионов объяснил, чем грозит Украине сделка Байдена и ПутинаИлларионов объяснил, чем грозит Украине сделка Байдена и Путина Попытка убийства Лукашенко: Минск срочно обратился к КиевуПопытка убийства Лукашенко: Минск срочно обратился к Киеву

Последние новости

07:08
Ракета ХАМАС пробила Железный купол, разбомблен жилой дом
07:08
Курбан-байрам 2021: какого числа, что за праздник, традиции Видео
06:55
В Украину идет индийский штамм. Так ли страшен черт, как его малюют? мнение
06:42
Обострение в секторе Газа: Израиль заявил о ликвидации командира боевиков ХАМАСа Видео
06:34
История Лиззи - вышел трейлер новой экранизации Стивена Кинга Видео
Реклама
06:01
Вещи, из-за которых женщины после 40 лет чувствуют себя старыми Видео
05:31
Тейлор Свифт обольстительно засветила аппетитную грудь в ярком наряде
05:03
Что ждет Россию после краха Путина: политолог предрек мрачное будущее
04:23
Как удалить аккаунт в Telegram навсегда – подробная инструкция
03:53
На Днепропетровщине "полковник ФСБ" угрожал подорвать дом: названо имя "минера"
03:02
Названо самое опасное печенье на полках магазинов Видео
02:12
Какой симптом повышает риск смерти от COVID-19 - ответ ученых Видео
01:36
Гороскоп всех знаков Зодиака на два дня: угрозы, и как не сгореть от стыда Видео
00:55
Вознесение Господне 2021: какого числа, что нельзя делать, молитвы Видео
00:19
Голая жена Панина публично устроила мокрый разврат
12 мая, среда
23:55
В Киеве милая уточка с утятами перекрыла движение транспорта
23:35
Эксперт назвал причины кровавого конфликта Израиля и Палестины Видео
23:10
Мужчин предупредили о новой коварной опасности коронавируса Видео
22:31
Норвегия отказалась от вакцины, которую используют в Украине Видео
22:31
Медведчук сделал заявление о встрече Зеленского с Путиным Видео
Реклама
22:21
Alyona Alyona стала певицей года по мнению экспертов Yuna 2021 Видео
22:04
В Киеве хозяин собаки без намордника матерился и поронул ножем прохожих
21:26
Путину придется проглотнуть оскорбление от Украины мнение
21:22
В Офисе генпрокурора заявили, что будут просить суд арестовать Медведчука Видео
21:15
Разговор Лаврова с Блинкеном: первые подробности от дипломатов России и США Видео
21:03
УЕФА нашла новое место для финала Лиги Чемпионов - The New York Times Видео
20:59
В Киеве женщина родила прямо в переходе возле метро
20:33
Боевики ХАМАС выпустили еще 130 ракет по Израилю - СМИ Видео
20:24
Ученые бьют тревогу из-за угрозы нового взрыва на ЧАЭС
20:10
В моде бесподобные женские рубашки: с чем носить смелое предложение весны Фото Видео
19:59
В ТКГ рассказали о реакции Путина на дело против Медведчука Видео
19:52
Кто виноват в новом витке войны между Израилем и Палестиной мнение
19:26
Супруга Лещенко предстала на фото в образе садо-мазо-проводницы в вагоне Видео
19:23
Медведчук после допроса в Офисе генпрокурора рассказал, в чем его обвиняют Видео
19:20
В украинском PS Store опять повышение цен – некоторые игры для PS4 подорожали на 50%
19:12
Солистке Go-A стало плохо вопреки карантину - она сообщила о состоянии
19:12
Лещенко назвал выступление жены на московской секс-вечеринке поддержкой жертв путинского режима - СМИ
19:02
Послы стран G7 срочно обратились к Кабмину из-за увольнения Коболева Видео
18:46
На Черкасчине школьника в спортзале придавило футбольными воротами Видео
18:39
Казанского стрелка арестовали на два месяца Видео
Реклама
18:38
Потап объявил о смене репертуара и выпускает новый сольный альбом Видео
18:26
Укрпочта попала в громкий скандал из-за гибели пчел
18:26
Пенсионер смог разблокировать смартфон Samsung с помощью отрезанного пальца
18:03
Ураза-байрам 2021: когда начинается и как празднуют
17:54
Настя Ивлеева на природе поработала руками и пустила струю в рот
17:50
Sony поделилась новыми кадрами из будущего эксклюзива PS5 – Ratchet & Clank: Сквозь миры Видео
17:47
Зеленский обратился к Израилю и Палестине из-за обострения вооруженного конфликта Видео
17:45
Тенденции пляжной моды, или Как менялась мода на купальники с 19 века и до наших дней
17:05
Порошенко решил засудить Гордона за клевету насчет него и Путина Видео
16:57
В магазине PlayStation стартовала новая распродажа со скидками до 90%
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять