В ВОЗ предупредили о серьезной угрозе для детей из-за карантина

COVID-19 потенциально может усилить одну из самых тревожных тенденций в европейском регионе / Фото pixabay.com

Всемирная организации здравоохранения бьет тревогу. Там заявили о новой угрозе для детей из-за многомесячных карантинных ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Эксперты заявили, что карантин приводит к росту случаев ожирения среди детей, что может иметь долгосрочные последствия для здоровья, передает Радио Свобода.

Опрос был проведен в 36 европейских странах и показал, что почти треть детей в возрасте от 6 до 9 лет имели избыточный вес. Специалисты называют причиной закрытие школ и ограничения активности учащихся, что провоцирует негативные последствия для их питания и физического состояния.

Читайте такжеВрач объяснила, нужны ли детям прививки от COVID-19 и есть ли вакцина"COVID-19 потенциально может усилить одну из самых тревожных тенденций в европейском регионе – ожирение среди детей", – подчеркнул региональный директор ВОЗ в Европе Ганс Клуґе.

Он добавил, что ожирение и избыточный вес могут усугубить течение болезни в случае заражения коронавирусной инфекцией, а также привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету и раку.

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