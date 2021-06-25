В ВОЗ придумали, как справиться с новыми опасными мутациями коронавируса

В ВОЗ рассказали, как справиться с мутациями коронавируса / Daniel Foster / flickr.com/

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус предупредил граждан о появлении новых опасных штаммов коронавируса - он и далее продолжит мутировать, но это можно предотвратить.

Как пояснил глава ВОЗ, коронавирус мутирует во время передачи от одного человека к другому, поэтому уменьшив количество передач, можно остановить его мутацию.

"Ожидаются новые варианты, о которых будут сообщать и впредь - это то, что делают вирусы, они эволюционируют, - но мы можем предотвратить появление новых вариантов, предотвращая передачу COVID-19. Все достаточно просто: больше передач, больше вариантов. Меньше передач, меньше вариантов", - сказал он во время заседания ВОЗ.

Как ранее писал Главред, в среду, 23 июня, состоялось срочное совещание Совета национальной безопасности и обороны Украины. В частности, на нем обсуждалось распространение штамма коронавируса Дельта в мире и связанные с ним угрозы.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что коронавирус типа Дельта, который впервые был обнаружен в Индии, зафиксирован в Украине. Два случая зафиксированы у матери 66 лет и ребенка 16 лет, которые недавно вернулись из России.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что украинское правительство ожидает четвертой волны COVID-19 и пытается оттянуть ее приход как можно дальше. Новый всплеск заражений спровоцирует индийский штамм Дельта.