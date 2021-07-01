В ВОЗ припугнули опасным последствием проведения Евро-2020

ВОЗ заявила об опасности новой вспышки коронавируса / Reuters

В ВОЗ заявляют, что Евро-2020, которое проходит сейчас, может привести к новой волне коронавируса. Основная причина - большие скопления людей, пишет Reuters .

Толпы футбольных фанатов сейчас повсюду: на стадионах, в пабах и в барах. Это уже привело к тому, что уровень заболеваемости в Европе вырос на 10% впервые за последние три месяца.

"Нам нужно посмотреть, как люди добираются туда (на стадионы, - ред.), едут ли они в больших переполненных колоннах автобусов? И когда они покидают стадионы, заходят ли они в переполненные бары и пабы. Именно эти события вызывают распространение вируса", - заявила старший специалист ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Кэтрин Смоллвуд.

Напомним, ранее, в среду, 23 июня, состоялось срочное совещание Совета национальной безопасности и обороны Украины. В частности, на нем обсуждалось распространение штамма коронавируса Дельта в мире и связанные с ним угрозы.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что коронавирус типа Дельта, который впервые был обнаружен в Индии, зафиксирован в Украине. Два случая зафиксированы у матери 66 лет и ребенка 16 лет, которые недавно вернулись из России.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что украинское правительство ожидает четвертой волны COVID-19 и пытается оттянуть ее приход как можно дальше. Новый всплеск заражений спровоцирует индийский штамм Дельта.