В ВОЗ призвали готовиться к новым эпидемиям после пандемии COVID-19

В ВОЗ утверждают, что мир могут ожидать новые пандемии / Reuters

Мир могут ожидать и другие пандемии после эпидемии COVID-19, поэтому мировое сообщество должно быть готовым к потенциально новым критическим ситуациям и укреплять системы здравоохранения.

Об этом заявил директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейсус в ходе своего видеообращения в субботу, 26 декабря, в честь Международного дня противоэпидемической готовности.

"История говорит нам, что нынешняя пандемия не будет последней и что эпидемии являются жизненной реальностью. Трудно поверить, что еще год назад COVID-19 был абсолютно нам неизвестен. За последние 12 месяцев наш мир перевернулся с ног на голову", - отметил Гебрейсус, добавив, что последствия коронавирусной пандемии серьезно отразятся на обществе и экономических показателях государств.Читайте такжеВ ​ВОЗ сделали важное заявление о новом штамме COVID-19

Также он подчеркнул, что ранее распространялось множество информации о неготовности современного мира к пандемии, к которой следует отнестись с особым вниманием. Теперь нужно инвестировать в профилактику возникновения таких ситуаций и развивать медицинскую систему.

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