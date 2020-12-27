В ВОЗ призвали готовиться к новым эпидемиям после пандемии COVID-19

Мир за последний год перевернулся с ног на голову – нужно извлечь правильные уроки из ситуации с коронавирусной эпидемией, считает Тедрос Аданом Гебрейсус.
Мир могут ожидать и другие пандемии после эпидемии COVID-19, поэтому мировое сообщество должно быть готовым к потенциально новым критическим ситуациям и укреплять системы здравоохранения.
Об этом заявил директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейсус в ходе своего видеообращения в субботу, 26 декабря, в честь Международного дня противоэпидемической готовности.
"История говорит нам, что нынешняя пандемия не будет последней и что эпидемии являются жизненной реальностью. Трудно поверить, что еще год назад COVID-19 был абсолютно нам неизвестен. За последние 12 месяцев наш мир перевернулся с ног на голову", - отметил Гебрейсус, добавив, что последствия коронавирусной пандемии серьезно отразятся на обществе и экономических показателях государств.Читайте такжеВ ВОЗ сделали важное заявление о новом штамме COVID-19
Также он подчеркнул, что ранее распространялось множество информации о неготовности современного мира к пандемии, к которой следует отнестись с особым вниманием. Теперь нужно инвестировать в профилактику возникновения таких ситуаций и развивать медицинскую систему.
ВОЗ новости
- Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что новая, более опасная модификация коронавируса, была обнаружена в Великобритании не в декабре, а еще в сентябре – вирус появился на юго-востоке Англии. Теперь нужно изучать, как распространяется вирусная инфекция, и какими будут последствия.
- В ВОЗ призвали не паниковать из-за появления новой вариации коронавируса. Пока нет сведений о том, что штамм влияет на показатели смертности и повлияет на эффективность вакцины от COVID-19.
- 25 декабря в Организации рассказали, что миру на данный момент удалось пройти лишь половину пути пандемии COVID-19. Как утверждает директор Европейского бюро ВОЗ Ганс Клюге, ситуацию сложно спрогнозировать, так как процесс распространения вируса является непредсказуемым.