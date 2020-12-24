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В ВОЗ просят Украину не применять экспериментальные препараты от COVID-19

24 декабря 2020, 23:18

Реакцию вызвало выделение Кабмином средств на приобретение подобных лекарств.

коронавирус,больница
В ВОЗ предостерегают Украину от покупки экспериментальных лекарств / УНИАН

Глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге рекомендовал Украине не покупать лекарства от коронавируса, которые не имеют доказательного влияния на снижение смертности.

Как сообщает LB со ссылкой письмо от ВОЗ главе Минздрава Украины Максиму Степанову, в организации обеспокоены, что Кабинет министров выделил 125 млн грн на экспериментальные лекарства от коронавируса тоцилизумаб и иммуноглобулин.

"Клюге выражает глубокую обеспокоенность из-за решения Кабинета министров выделить государственные средства на лекарства, которые имеют низкое доказанное влияние или полное его отсутствие на снижение смертности госпитализированных с коронавирусом пациентов", — говорится в сообщении.

По словам главы ВОЗ, практика лечения больных COVID-19 постоянно меняется, но исследования пока не подтвердили результативность данных препаратов.

"Принимая во внимание ситуацию с мировой пандемией коронавируса, важно отметить инициативу украинских специалистов следовать последним доступным рекомендациям и протоколам лечения. Однако ВОЗ хотела бы поощрить соблюдение доказательных методов и предлагает пересмотреть имеющуюся в Украине практику назначения экспериментальных препаратов для лечения COVID-19", — говорится в письме.

Читайте такжеЛекарства от "короны" нет: Комаровский назвал главную ошибку в борьбе с вирусной пневмониейКлюге полагает, что бюджет, выделенный на приобретение препаратов, является необоснованным. По его словам, деньги лучше направить на обеспечение кислородной терапии и необходимых материалов, в частности, масок, а также на приобретение оборудования для измерения насыщения кислородом (пульсоксиметров) в службах первичной медицинской помощи.

В ВОЗ подчеркивают, что государственные средства лучше также направлять на оборудование, пригодное для отделений интенсивной терапии.

Лечение коронавируса

  • Академик Сергей Комиссаренко заявил, что в лечении коронавирусной болезни плазма крови людей, переболевших COVID-19, может играть большую роль.

  • Американские ученые заявили, что прием мелатонина (гормона, который регулирует цикл сна и бодрствования) может оказывать позитивный эффект при лечении COVID-19.

  • Фармацевтическая компания из польского Люблина объявила о создании первого в мире лекарства от COVID-19. Препарат создан на основе плазмы пациентов, которые выздоровели.

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