В ВОЗ раскрыли новые данные о начале пандемии COVID-19

Распространение коронавируса из Китая могло начаться осенью 2019 года / Reuters

Коронавирус Sarc-coV-2, который распространился по всем у миру и заразил более ста миллионов людей, мог возникнуть на два месяца раньше, чем это было официально подтверждено китайскими властями.

К такому выводу пришли ученые Всемирной организации здравоохранения, работавшие четыре недели в китайском Ухане. Они считают, что COVID-19 мог начать свое распространение по миру не с декабря 2019 года, а на два месяца раньше. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По их данным, более 90 человек в центральном Китае были госпитализированы с симптомами, похожими на коронавирус за два месяца до того, как новую инфекцию выявили в Ухане в конце 2019 года.

Данные о пациентах с пневмонией и другими симптомами, похожими на COVID-19, группа ВОЗ получила от китайских властей. Это 92 случая в 223 медучреждениях по всей провинции Хубэй, где находится эпицентр вспышки - город Ухань.

Примерно треть из этих пациентов умерла или отказалась участвовать в тестах. Две трети дали отрицательный результат в серологических тестах, с помощью которых ищут антитела.

"Цифры не так уж важны. Важно то, что мы действительно не знаем, насколько надежны серологические тесты для обнаружения антител к SARS-CoV-2 более чем через год после заражения", - рассказал глава группы ВОЗ Питер Бен Эмбарек.

Эксперты организации настаивают на дальнейшем исследовании в центральном Китае.

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