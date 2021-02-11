В ВОЗ раскрыли новые данные о начале пандемии COVID-19

Эксперты организации настаивают на дальнейшем исследовании в центральном Китае.
Коронавирус Sarc-coV-2, который распространился по всем у миру и заразил более ста миллионов людей, мог возникнуть на два месяца раньше, чем это было официально подтверждено китайскими властями.
К такому выводу пришли ученые Всемирной организации здравоохранения, работавшие четыре недели в китайском Ухане. Они считают, что COVID-19 мог начать свое распространение по миру не с декабря 2019 года, а на два месяца раньше. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
По их данным, более 90 человек в центральном Китае были госпитализированы с симптомами, похожими на коронавирус за два месяца до того, как новую инфекцию выявили в Ухане в конце 2019 года.
Данные о пациентах с пневмонией и другими симптомами, похожими на COVID-19, группа ВОЗ получила от китайских властей. Это 92 случая в 223 медучреждениях по всей провинции Хубэй, где находится эпицентр вспышки - город Ухань.
Примерно треть из этих пациентов умерла или отказалась участвовать в тестах. Две трети дали отрицательный результат в серологических тестах, с помощью которых ищут антитела.
"Цифры не так уж важны. Важно то, что мы действительно не знаем, насколько надежны серологические тесты для обнаружения антител к SARS-CoV-2 более чем через год после заражения", - рассказал глава группы ВОЗ Питер Бен Эмбарек.
Эксперты организации настаивают на дальнейшем исследовании в центральном Китае.
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Откуда взялся коронавирус - о чем ранее писал Главред:
- Коронавирус начал активно заражать жителей Земли зимой 2020 года. Из китайского города Ухань очень быстрыми темпами он распространился по всей планете.
- Ученые утверждали, что новый вирус COVID-19 появился в результате генетического скрещивания коронавируса летучих мышей и коронавируса неизвестного происхождения.
- После того, как ученые исследовали геном нового коронавируса, сообщалось, что причиной появления коронавируса скорее всего стали змеи. При этом уточнялось, что именно китайский крайт и китайская кобра - носители нового коронавируса. Этих змей могли продавать на рынке морепродуктов в Ухане, где и была зафиксирована первая вспышка вируса в Китае.
- В апреле американские военные заявили, что коронавирус имеет естественное происхождение и не был разработан в лаборатории китайского города Ухань.
- В то же время СМИ писали, что COVID-19 возник в лаборатории китайского города Ухань, а ее работник стал "нулевым пациентом". Китай якобы стремился продемонстрировать способности страны в выявлении и борьбе с вирусами.
- Была и конспирологическая версия происхождения коронавируса. Разработчик методологии комплексной оценки российской пропаганды Денис Богуш заявлял, что COVID-19 был искусственно создан в лабораториях РФ, а конечной целью его распространения по миру должно было стать снятие антироссийских санкций и утверждение авторитета хозяина Кремля Владимира Путина.
- Как свидетельствуют данные Университета имена Джонса Хопкинса, по всей Земле заразились более 107,3 млн человек, более 2,3 млн - скончались.