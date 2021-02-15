В ВОЗ раскрыли новые данные о происхождении COVID-19 и начале пандемии

Специалисты ВОЗ обнаружили 13 различных мутаций коронавируса в городе Ухань / Фото Reuters

Масштаб эпидемии коронавируса в китайском городе Ухань, с которого началось шествие COVID-19 по миру, мог быть большим, чем считалось ранее. В частности, больных было больше, хотя официально выявили лишь 174 пациента.

К такому выводу пришли члены миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые исследовали возникновение коронавируса. Об этом рассказал член миссии Питер Бен Эмбарек в интервью CNN.

По его словам, врачи смогли обнаружить только тех людей, у которых коронавирусная болезнь протекала в сложной форме. Если учесть и потенциально "легкий ковид", то по состоянию на конец 2019-го в Ухане была по крайней мере тысяча людей с COVID-19.

Кроме того, специалисты ВОЗ обнаружили 13 различных мутаций коронавируса в городе Ухань, которые существовали в декабре 2019-го. Сам Эмбарек не прокомментировал, что означает наличие такого большого количества мутаций коронавируса. Но опрошенные CNN эпидемиологи называют это свидетельством того, что вирус присутствовал в человеческой популяции задолго до вспышки в Ухане.

Откуда взялся коронавирус

Член международной группы экспертов ВОЗ, доктор Питер Дасзак раскрыл детали происхождения коронавируса. По его словам, наиболее вероятной является версия передачи COVID-19 через летучих мышей. Затем вирус попал на ферму диких животных. Местом распространения инфекции мог стать юг Китая или Юго-Восточная Азия.

Дасзак заявил в интервью The New York Times, что от летучих мышей COVID-19 мог заразиться один из сотрудников таких ферм либо другие их обитатели - хорьки, барсуки, енотовидные собаки и циветты.

Такая версия получила наибольшую поддержку китайских исследователей и участников миссии ВОЗ в ходе совместного обсуждения.

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