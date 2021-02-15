В ВОЗ раскрыли новые данные о происхождении COVID-19 и начале пандемии

Больных коронавирусом в китайском городе Ухань было больше, чем официально сообщалось.
Масштаб эпидемии коронавируса в китайском городе Ухань, с которого началось шествие COVID-19 по миру, мог быть большим, чем считалось ранее. В частности, больных было больше, хотя официально выявили лишь 174 пациента.
К такому выводу пришли члены миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые исследовали возникновение коронавируса. Об этом рассказал член миссии Питер Бен Эмбарек в интервью CNN.
По его словам, врачи смогли обнаружить только тех людей, у которых коронавирусная болезнь протекала в сложной форме. Если учесть и потенциально "легкий ковид", то по состоянию на конец 2019-го в Ухане была по крайней мере тысяча людей с COVID-19.
Кроме того, специалисты ВОЗ обнаружили 13 различных мутаций коронавируса в городе Ухань, которые существовали в декабре 2019-го. Сам Эмбарек не прокомментировал, что означает наличие такого большого количества мутаций коронавируса. Но опрошенные CNN эпидемиологи называют это свидетельством того, что вирус присутствовал в человеческой популяции задолго до вспышки в Ухане.
Откуда взялся коронавирус
Член международной группы экспертов ВОЗ, доктор Питер Дасзак раскрыл детали происхождения коронавируса. По его словам, наиболее вероятной является версия передачи COVID-19 через летучих мышей. Затем вирус попал на ферму диких животных. Местом распространения инфекции мог стать юг Китая или Юго-Восточная Азия.
Дасзак заявил в интервью The New York Times, что от летучих мышей COVID-19 мог заразиться один из сотрудников таких ферм либо другие их обитатели - хорьки, барсуки, енотовидные собаки и циветты.
Такая версия получила наибольшую поддержку китайских исследователей и участников миссии ВОЗ в ходе совместного обсуждения.
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Происхождение коронавируса - о чем ранее писал Главред:
- Коронавирус начал атаковать жителей планеты зимой 2020 года - первым попал под удар Китай. Впоследствии SARS-CoV-2 распространился по всему миру.
- Ученые заявляли, что новый вирус COVID-19 появился в результате генетического скрещивания коронавируса летучих мышей и коронавируса неизвестного происхождения.
- После того, как ученые исследовали геном нового коронавируса, сообщалось, что причиной появления коронавируса скорее всего стали змеи. При этом уточнялось, что именно китайский крайт и китайская кобра - носители нового коронавируса. Этих змей могли продавать на рынке морепродуктов в Ухане, где и была зафиксирована первая вспышка вируса в Китае.
- Позже ученые провели исследование и выяснили, что SARS-CoV-2 имеет все признаки возникновения в природе, а не в лаборатории.
- Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова также заявляла, что COVID-19 имеет естественное происхождение, в нем не обнаружены признаки вмешательства человека.
- В апреле американские военные заявили, что коронавирус имеет естественное происхождение и не был разработан в лаборатории китайского города Ухань.
- В то же время СМИ писали, что COVID-19 возник в лаборатории китайского города Ухань, а ее работник стал "нулевым пациентом". Китай якобы стремился продемонстрировать способности страны в выявлении и борьбе с вирусами.
- Была и конспирологическая версия происхождения коронавируса. Разработчик методологии комплексной оценки российской пропаганды Денис Богуш заявлял, что COVID-19 был искусственно создан в лабораториях РФ, а конечной целью его распространения по миру должно было стать снятие антироссийских санкций и утверждение авторитета хозяина Кремля Владимира Путина.