В ВОЗ признались, опасно ли смешивать разные виды вакцин

Вакцины компаний Pfizer, Moderna - мРНК AstraZeneca выпускает препарат векторный, а CoronaVac - инактивированные вирусные вакцины.
Во Всемирной организации здравоохранения не рекомендуют смешивать разные типы вакцин от коронавируса из-за того, что пока что нет информации о последствиях вакцинации одновременно разными препаратами на данный момент нет заявил директор департамента ВОЗ по регулированию и преквалификации Рожериу Пинту де Са Гаспар на брифинге.
"На данный момент нет доступных данных, чтобы рекомендовать это (смешивание вакцин, - ред.). Это единственный ответ, который я могу дать прямо сейчас", - заявил он.
Отметим, что вакцины компаний Pfizer, Moderna - мРНК. AstraZeneca выпускает препарат векторный, а CoronaVac - инактивированные вирусные вакцины. На данный момент препараты не взаимозаменяемы.
Проблемы с вакциной AstraZeneca - о чем ранее писал Главред:
- Ряд стран приостановил вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за риска появления тромбов.
- Сначала агентство Европейского союза по лекарственным средствам опровергло повышенный риск появления тромбоза после применения вакцины от коронавируса разработки Oxford/AstraZeneca.
- Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что вакцина AstraZeneca совершенно не увеличивает риск образования тромбов.
- Британско-шведская компания AstraZeneca и Оксфордский университет обнародовали новые данные об эффективности вакцины.
- В начале апреля в Европейском агентстве лекарственных средств признали существование связи между вакциной AstraZeneca и случаями тромбоза у пациентов, поставивших эту прививку.
- В Украине используют вакцину от коронавируса Covishield. Этот препарат произведен в Индии по лицензии AstraZeneca.
Автор: Екатерина Трохимчук