В ВОЗ рассказали о новой опасности в 2021 году из-за коронавируса

В 2021 году мир столкнется с новыми вариантами коронавируса

Всемирная организация здравоохранения прогнозирует, что коронавирус продолжит мутировать в 2021 году, и может вызвать новую угрозу. При этом на заседании ВОЗ приняли решение более тщательно следить за новыми штаммами коронавируса.

Как пояснила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове, мутации коронавируса являются естественным процессом.

"Мутации продолжатся, мутации — это естественный процесс. На самом вирусе это существенно не отражается, но нам нужно продолжить изучать эти варианты, в частности с точки зрения их передачи", — сказала она, сообщается на странице ВОЗ в Twitter.

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Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус также заявил, что в 2021 году мир столкнется с новыми вариантами коронавируса и призвал страны оперативно делиться информацией о новых штаммах с ВОЗ и другими государствами.

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