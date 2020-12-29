В ВОЗ рассказали о новой опасности в 2021 году из-за коронавируса

ВОЗ прогнозирует появление новых мутаций COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения прогнозирует, что коронавирус продолжит мутировать в 2021 году, и может вызвать новую угрозу. При этом на заседании ВОЗ приняли решение более тщательно следить за новыми штаммами коронавируса.
Как пояснила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове, мутации коронавируса являются естественным процессом.
"Мутации продолжатся, мутации — это естественный процесс. На самом вирусе это существенно не отражается, но нам нужно продолжить изучать эти варианты, в частности с точки зрения их передачи", — сказала она, сообщается на странице ВОЗ в Twitter.
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Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус также заявил, что в 2021 году мир столкнется с новыми вариантами коронавируса и призвал страны оперативно делиться информацией о новых штаммах с ВОЗ и другими государствами.
ВОЗ коронавирус - о чем ранее сообщал Главред:
- Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что новая, более опасная модификация коронавируса, была обнаружена в Великобритании не в декабре, а еще в сентябре – вирус появился на юго-востоке Англии. Теперь нужно изучать, как распространяется вирусная инфекция, и какими будут последствия.
- В ВОЗ призвали не паниковать из-за появления новой вариации коронавируса. Пока нет сведений о том, что штамм влияет на показатели смертности и повлияет на эффективность вакцины от COVID-19.
- 25 декабря в Организации рассказали, что миру на данный момент удалось пройти лишь половину пути пандемии COVID-19. Как утверждает директор Европейского бюро ВОЗ Ганс Клюге, ситуацию сложно спрогнозировать, так как процесс распространения вируса является непредсказуемым.